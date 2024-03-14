Королева скандалов Бригитте Сюзанне Хунт уже несколько дней дразнит своих подписчиков в Instagram загадочным проектом. В среду вечером в магазине Rahva Raamat в Viru keskus Хунт объявила, что выпускает собственную настольную игру под названием Meelejahutaja, пишет Elu24.
Для подписчиков
ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ «Меня больше не интересуют скандалы!» Эстонская королева скандалов представила свой новый проект
Уже долгое время Бригитте Сюзанне Хунт намекает в своих социальных сетях, что скоро представит секретный проект.