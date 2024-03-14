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ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ «Меня больше не интересуют скандалы!» Эстонская королева скандалов представила свой новый проект

Limon.ee
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Королева скандалов Бригитте Сюзанне Хунт уже несколько дней дразнит своих подписчиков в Instagram загадочным проектом. В среду вечером в магазине Rahva Raamat в Viru keskus Хунт объявила, что выпускает собственную настольную игру под названием Meelejahutaja, пишет Elu24.

Уже долгое время Бригитте Сюзанне Хунт намекает в своих социальных сетях, что скоро представит секретный проект.

«Уже сегодня в 19.00 в Viru Rahva Raamat состоится запуск секретного проекта. Так что я жду вас!» - взволнованно сообщила Бригитте в посте в Instagram за несколько часов до запуска.

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