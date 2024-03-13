«Алари Кивисаар снова успел переступить новостной порог и на этот раз с дерзким заявлением по радио: "Кому нужен этот трамвай", которым он, к сожалению, осудил всех пассажиров трамвая. Боюсь, что у Кивисаара есть единомышленники, которые также считают, что трамвай, да и вообще общественный транспорт, - это ненужная вещь», - пишет Марис Сильд, председатель Таллиннского горсобрания. Об этом пишет Elu24.
Председатель Таллиннского горсобрания Марис Сильд высказалась по поводу дорожных работ в столице
Во вторник утром Алари Кивисаар по радио выразил свое недовольство дорожными работами и организацией движения в Таллинне. «Ты как будто и не понимаешь, куда ты должен или куда тебе можно ехать. Можешь ли ты поворачивать или нет, какой ряд или что... там какая-то чаща из знаков. Здесь так много этих временных полос движения, дорог и стрелок огромное количество - просто мать честная», - сказал он.
Кроме того, радиоведущий поднял вопрос о том, кому вообще нужны эти новые трамвайные пути. «Туда вкладывают какие-то нереальные деньги. Я хотел бы спросить, кому нужен этот трамвай?» - раздраженно высказался он.
Марис Сильд,председатель Таллиннского горсобрания, высказала свое мнение по этому вопросу.
«В Таллинне действительно можно жить, не используя общественный транспорт. Почти везде, кроме нескольких улиц, предназначенных для пешеходов, можно ездить на машине. И поэтому у людей, которые годами не пользовались общественным транспортом, может возникнуть вопрос: для кого строят эти линии, кто эти пассажиры?»
«Помимо принципиальных автомобилистов, в Таллинне живут и те, кто ежедневно пользуются общественным транспортом, ходят пешком или ездят на велосипеде. Для их удобства в столице курсируют автобусы, трамваи, троллейбусы и электропоезда, строятся новые пешеходные и велосипедные дорожки. Мы хотим, чтобы таких людей было больше, потому что это поможет сделать наше городское пространство более экологичным и снизить шумовое загрязнение. Более того, это сделает движение более спокойным и для тех, кто в силу своего здоровья или образа жизни вынужден передвигаться на автомобиле, ведь чем меньше машин, тем меньше пробок».
«Тем не менее, крайняя бережливость при инвестировании в общественный транспорт не позволяет нам предоставлять услуги, которые ожидают люди. Напротив, при хороших инвестициях можно создать сервис, который нравится людям и число клиентов которого постоянно растет. Когда десять лет назад в Эстонии появились новые пассажирские поезда, количество пассажиров за год увеличилось примерно наполовину. Сегодня оно удвоилось, и могло бы дальше расти, если бы вместимость существующего подвижного состава не имела бы границ. Нам удалось заманить в поезда и автомобилистов, потому что поезд - это быстро, комфортно и время, проведенное в пути, можно использовать с пользой, например, потратить на чтение».
«Мы бы хотели, чтобы и таллиннский общественный транспорт добился такого же успеха, поэтому мы начали строить новые трамвайные линии и корректировать существующую маршрутную сеть. Трамвай, движущийся по отдельной полосе, меньше зависит от пробок и других помех на дорогах, поэтому он движется более плавно и его скорость в центре города выше. Таковы причины, по которым жителям Таллинна нравится трамвай и по которым мы развиваем этот транспорт».
«Таллиннский порт - важная узловая точка, через которую ежедневно проходят десятки тысяч людей. Провозная способность трамвая выше, чем у автобусов и троллейбусов, поэтому разумнее всего использовать его для перевозки пассажиров паромов в центр города. У наших соседей, в Хельсинки, на трамвае можно доехать и до Катаянокка, и до Западного терминала, и эта возможность весьма популярна. Я верю, что рано или поздно мы тоже придем к тому, что оба портовых терминала будут связаны с городом удобными и не загрязняющими окружающую среду трамвайными путями».