Председатель Таллиннского горсобрания Марис Сильд высказалась по поводу дорожных работ в столице

Во вторник утром Алари Кивисаар по радио выразил свое недовольство дорожными работами и организацией движения в Таллинне. «Ты как будто и не понимаешь, куда ты должен или куда тебе можно ехать. Можешь ли ты поворачивать или нет, какой ряд или что... там какая-то чаща из знаков. Здесь так много этих временных полос движения, дорог и стрелок огромное количество - просто мать честная», - сказал он.

Кроме того, радиоведущий поднял вопрос о том, кому вообще нужны эти новые трамвайные пути. «Туда вкладывают какие-то нереальные деньги. Я хотел бы спросить, кому нужен этот трамвай?» - раздраженно высказался он.

Марис Сильд,председатель Таллиннского горсобрания, высказала свое мнение по этому вопросу.

«В Таллинне действительно можно жить, не используя общественный транспорт. Почти везде, кроме нескольких улиц, предназначенных для пешеходов, можно ездить на машине. И поэтому у людей, которые годами не пользовались общественным транспортом, может возникнуть вопрос: для кого строят эти линии, кто эти пассажиры?»