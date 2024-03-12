Дорожные работы в Таллинне вывели известного радиоведущего из себя: «Кому вообще нужен этот трамвай?»

Во вторник утром Алари Кивисаар заявил в эфире SkyPlus, что дорожное движение в Таллинне это сплошное расстройство. «В частности, мне пришлось объехать полгорода, чтобы попасть туда, куда я хотел, потому что там, где я думал, что смогу проехать, я не мог и не хотел разворачиваться и в итоге ехал через полгорода».

«Такое ощущение, что ты уже не знаешь, куда тебе ехать и куда вообще можно ехать. Можешь ли ты повернуть или не можешь, на какой линии находишься... Здесь такой лес знаков. Здесь так много этих временных полос, дорог и стрелок - просто ужас», - не перестает удивляться радиоведущий. «Я даже выехал на встречную полосу».