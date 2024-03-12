Утренняя программа Sky Plus была посвящена дорожным работам и организации дорожного движения в Таллинне. «Возьмите себя в руки, зачем вы все рушите?», - Алари Кивисаар не сдерживался в радиоэфире, пишет Elu24.
Для подписчиков
Дорожные работы в Таллинне вывели известного радиоведущего из себя: «Кому вообще нужен этот трамвай?»
Во вторник утром Алари Кивисаар заявил в эфире SkyPlus, что дорожное движение в Таллинне это сплошное расстройство. «В частности, мне пришлось объехать полгорода, чтобы попасть туда, куда я хотел, потому что там, где я думал, что смогу проехать, я не мог и не хотел разворачиваться и в итоге ехал через полгорода».