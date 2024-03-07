Балерина Илзе Лиепа лишена литовского гражданства за слова про Путина

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«Президент подписал два декрета по Илзе Лиепе и Юрию Кудимову», - сообщил BNS в четверг, 7 марта, пресс-секретарь президента Ридас Ясюленис.

Комиссия по вопросам гражданства в феврале предложила президенту лишить гражданства Литвы этих лиц.

Инициатива лишить балерину гражданства возникла после того, как Лиепа, имеющая литовское и российское гражданство, в интервью российским СМИ осудила поведение стран Балтии и выразила поддержку войне России в Украине.

Между тем о том, что гражданство Кудимова должно было быть аннулировано, стали говорить после того, как Департамент государственной безопасности указал, что Кудимов получил литовское гражданство, скрыв информацию из своей биографии: он предоставил недостоверные сведения об учебных заведениях, где учился, и месте работы, а также не сообщил о том, что был сотрудником разведки КГБ Советского Союза.

По мнению департамента, давние связи Кудимова с лицами, связанными с российскими спецслужбами, высокопоставленными должностными лицами в России, а также его деятельность в стратегически важных для кремлевского режима секторах экономики и его связи с российскими операциями влияния за рубежом представляют угрозу интересам безопасности Литвы.

Согласно Закону о гражданстве лицо лишается гражданства Литвы, приобретенного в порядке исключения, если своими действиями ставит под угрозу интересы безопасности Литвы или публично выражает поддержку государству, которое ставит под угрозу интересы безопасности Литвы или других государств-членов Европейского союза или их союзников.

В соответствии с этим положением Науседа лишил литовского гражданства фигуристку Маргариту Дробязко, которая вместе с мужем Повиласом Ванагасом участвовала в проектах, организованных супругой пресс-секретаря президента России.