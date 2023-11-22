Илзе Лиепа дочь уроженца Латвии, которую Литва лишает гражданства

Год назад Илзе Лиепа в шоу «Эмпатия Манучи» выразила поддержку российским властям. «У меня нет никаких сомнений в том, что говорит наш президент. Хотя как раз с той стороны говорят, что мы оболванены и что Кремль затуманил нам мозги. <...> Сейчас мы наконец-то все прекрасно и точно понимаем, что это противостояние наших смыслов, наших глубинных ценностей. К сожалению, Украина стала разменной монетой», - говорила балерина.

В том интервью она также резко выразилась о странах Балтии. «Мне очень стыдно за них и очень грустно. <...> Это нам чрезвычайно повезло, потому что у нас есть такой лидер, как Владимир Владимирович Путин, который служит своей Родине», - поделилась мнением Илзе Лиепа.

В марте прошлого года Илзе Лиепа продолжала восхвалять Путина и в собственном Instagram: «Непростое решение, принятое этим человеком, спасает не только нас и наших детей от еще большего несчастья, а защищает и весь мир и, возможно, будущее планеты».

В том же месяце Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест президента РФ. В его отношении были выдвинуты обвинения в военном преступлении - незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию в ходе полномасштабного российского вторжения.