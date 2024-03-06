Мастерица из Таллинна удивилась, когда увидела, что подвески, которые она продает на страничке своего бренда за 29 евро, у китайцев можно купить всего за 77 центов. Она уверена, что жалоба в СМИ – не что иное, как происки конкурентов.
ФОТО ⟩ У китайцев за 77 центов: на AliExpress нашли кулоны, похожие на украшения таллиннского бренда
Жительница Таллинна Анна Ташликович открыла собственный бизнес – бренд ANNA TASH, который занимается сборкой украшений и перепродажей готовых изделий. У бренда есть официальный сайт и страница в Instagram. Одна из сториз на инстаграм-страничке и вызвала вопросы у бдительной жительницы Эстонии.
«Наша таллиннская мастерица, у которой на страничке стоит пометка Handmade Jewellery, предлагает кулоны за 29 евро, а точно такие же продаются AliExpress за 77 центов», – обратилась к журналистам Ольга и прислала в редакцию фото, доказывающие ее слова.
При первом взгляде на скриншоты с AliExpress Анна и сама удивилась. Позже призналась, что не может по этим снимкам сказать, чем эти кулоны отличаются от тех, которые она предлагает своим клиентам. Она говорит, что заказывала украшения не на AliExpress, а в Южной Корее.
«Поставщиков не хотела бы раскрывать публично, – сказала Анна, пояснив, что опасается конкуренции. – Думаю, кто-то мельком увидел в Instagram украшение и вспомнил, что такое же было на AliExpress. Вот и написал вам, не разобравшись».
Анна подчеркивает, что честна со своими клиентами и не выдавала кулоны за ручную работу. Кулоны для перепродажи Анна заказывала на корейском сайте, где они стоили почти 14 долларов за штуку. К этой цене Анна добавляет стоимость экспресс-доставки DHL, оплату собственных услуг и упаковку – белую коробочку с надписью ANNA TASH. Поэтому хозяйка бренда уверена, что итоговая цена 29 евро за кулон оправдана. Чеки, доказывающие покупку на корейском сайте, Анна представила в редакцию.
«Согласна, может, человеку было неприятно видеть разницу в цене у меня и на скидках AliExpress, но есть чек, в котором указана сумма, которую я за эти кулоны заплатила на самом деле, – говорит Анна. – Самой теперь некомфортно от этой ситуации, пообщаюсь с поставщиком на эту тему и решу, предлагать этот товар еще или нет».
Анна признается, что с подобными вопросами по поводу своего товара уже сталкивалась. «Два года назад AliExpress копировал популярную форму сережек, – рассказывает Анна. – Тогда их все копировали, а на AliExpress эти украшения были дешевле раз в десять, а я покупала у корейцев совсем по другой цене».
Анна рассуждает, что, возможно, те украшения, которые массово копируют в Китае, отличаются по качеству. Но утверждать этого по фотографиям невозможно.
«Не знаю, отличаются ли кулоны, которые я заказывала в Корее, от тех, которые продаются на AliExpress. Для этого нужно их заказать и сравнить, – говорит Анна. – Возможно, у тех, которые дешевле, внутренняя часть сделана из пластика. Не могу я об этом судить, ведь вживую я их не видела».
Также мастерица считает, что обращение в СМИ – не что иное, как происки конкурентов. Анна объясняет, что собирает украшения вручную – колье, браслеты, анклеты и другие изделия. Заготовки закупает на заграничных сайтах. Также в ассортименте бренда ANNA TASH есть украшения, которые Анна покупает готовыми и продает в фирменной упаковке.
«Таких мастеров, как я, много, особенно в России, погуглите «украшения ручной работы». Если быть точнее, то украшения «ручной сборки». Никто из моих подписчиков не думает, что я изготавливаю расходники – цепи, серьги, кулоны сама. Их отливают производители, я закупаю и уже трансформирую их в эксклюзивные работы», – рассказывает Анна о собственном маленьком бизнесе.
Подвески с астрологическими мотивами, которые вызвали негодование у некоторых жителей Эстонии, хозяйка ANNA TASH купила уже готовыми: как пробную партию к дню святого Валентина.
Недавно в такую же неловкую ситуация попала дизайнер, обладательница «Золотой иглы - 2023» Лийзи Ээсмаа. Она наряжала на президентский прием политика Кейт Пентус-Розиманнус.
Шикарное платье с огромными цветами, несомненной изюминкой наряда, было одним из самых привлекательных на торжественном мероприятии. Оно попало в топ самых красивых платьев президентского приема, которые составляли разные модные эксперты. Однако внимательный читатель Elu24 заметил, что на AliExpress всего за несколько евро можно купить цветы аналогичные тем, которые украшают платье, созданное именитым эстонским дизайнером. Конечно, Лийзи Ээсмаа отшутилась, отвечая журналистам.
«Если бы я знала, что смогу найти их по такой хорошей цене, я бы сделала свою следующую коллекцию полностью из цветов!», – сказала Ээсмаа, которая не стала отрицать, что заказала гигантские цветы в интернет-магазине, но не на AliExpress. Она также оправдалась, что дизайнеры постоянно используют в своих творениях уже готовые детали – аппликации, замки, украшения, заклепки.
«Также мы не ткём собственные ткани, а покупаем их в магазине или у перекупщиков. Точно так же, как производители автомобилей не производят все свои детали самостоятельно», – привела пример дизайнер.
Со словами Лийзи Ээсмаа вроде бы и трудно спорить, но все же впечатление, которое изначально произвело яркое платье Кейт Пентус-Розиманнус на приеме у президента, испорчено. И теперь вряд ли хоть один ценитель модных и оригинальных вещей решился бы включить этот туалет в топ лучших.