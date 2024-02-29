МЕНЬШЕ ЧЕМ ЗА ЕВРО ⟩ Главную деталь одного из самых ярких платьев президентского приема можно купить в интернете

Платье, созданное Лийзи Ээсмаа и надетое на Кейт Пентус-Розиманнус, несомненно, было одним из самых привлекательных на субботнем президентском приеме. Однако внимательный читатель заметил, что на Aliexpress всего за несколько евро можно купить то, что похоже на тот же мотив, что и на платье, созданном Лийзи Ээсмаа. «Если бы я знала, что смогу найти их по такой хорошей цене, я бы сделала свою следующую коллекцию полностью из цветов!», - говорит Ээсмаа, которая заказала гигантские цветы в интернет-магазине, но не на Aliexpress.