Платье, созданное Лийзи Ээсмаа и надетое на Кейт Пентус-Розиманнус, несомненно, было одним из самых привлекательных на субботнем президентском приеме. Однако внимательный читатель заметил, что на Aliexpress всего за несколько евро можно купить то, что похоже на тот же мотив, что и на платье, созданном Лийзи Ээсмаа. «Если бы я знала, что смогу найти их по такой хорошей цене, я бы сделала свою следующую коллекцию полностью из цветов!», - говорит Ээсмаа, которая заказала гигантские цветы в интернет-магазине, но не на Aliexpress.
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МЕНЬШЕ ЧЕМ ЗА ЕВРО ⟩ Главную деталь одного из самых ярких платьев президентского приема можно купить в интернете
В этом году на президентском приеме Кейт Пентус-Росиманнус блистала в платье, созданном Лийзи Ээсмаа, а дизайнеры и интернет-издания назвали платье Пентус-Росиманнус одним из самых стильных на приеме.