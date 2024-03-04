ФОТО И ВИДЕО ⟩ И мокрые кроссы, и витаминка! Тима Белорусских собрал в Таллинне полный зал

1 марта в столичном клубе MJClub выступил автор и исполнитель хитов «Мокрые кроссы», «Незабудка» и «Витаминка», певец Тима Белорусских. Артист из Беларуси собрал в Таллинне полный зал. Разумеется, публика в этот вечер была очень молодая, преобладали девчонки, которые знали песни артиста наизусть, размахивали фонариками и восторженно визжали.

Артист давно не был не только в Эстонии, но и в других странах Европы, поэтому концерт в Таллине стал особым событием для всех поклонников его творчества и зажигательной музыки.