ФОТО ⟩ Эстонская танцовщица, прославившаяся выступлением с Käärijä на Евровидении, ждет первенца от бывшего футболиста

Танцовщица из Эстонии Катри Мякинен, которая выступала с Käärijä на Евровидении-2023, сообщила в Instagram, что ждет первого ребенка от своего возлюбленного - бывшего профессионального футболиста.

«Семья - самое большое счастье в жизни», - написала Катри в Instagram, опубликовав милый снимок со своим возлюбленным Аки Рийхилахти. «В конце этого года на свет появится еще один Рийхилахти», - добавила она, объявив о беременности.

Пара поженилась в августе прошлого года. Финские СМИ тогда сообщили, что Аки Рийхилахти и Катри Мякинен поженились в таллиннском Домском соборе.