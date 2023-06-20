Эстонская танцовщица, выступавшая с Käärijä на Евровидении: для меня это было нечто невероятное

«На самом деле, я скорее танцовщица, чем учитель», - говорит Катри Мякинен, танцовщица, которая начала заниматься танцами около 30 лет назад. Сначала она участвовала в соревнованиях, а затем постепенно сама стала преподавать.

Помимо танцев, Мякинен иногда работает художником-постановщиком в театрах. «Я даже была ассистентом дизайнера в шоу Käärijä», - говорит она, добавляя, что познакомилась с Käärijä через общего знакомого, который пригласил ее танцевать в шоу.

«Период Евровидения был безумным», - говорит эстонская танцовщица, которая провела две недели в Ливерпуле с Käärijä и его командой. «То время было для меня чем-то невероятным».

Käärijä, представлявший Финляндию на Евровидении, выступаил на фестивале Flex Fest в Таллинне. Фото: Mihkel Maripuu

«Я думаю, нам удалось создать нечто такое, чего зрители раньше не видели», - сказала Мякинен о феномене песни Cha Cha Cha, добавив, что зрители определенно видели, как всей команде было весело на сцене. «Иногда случается так, что когда вы соединяете вместе какие-то странные вещи, получается что-то действительно классное».

Мякинен признается, что уже в Ливерпуле можно было почувствовать, что представитель Финляндии действительно очень нравится людям. «Когда Швеция получала 12 очков, все люди в унисон кричали Cha Cha Cha», - вспоминает она, но добавляет, что случилось так, как должно было - Финляндия заняла второе место.