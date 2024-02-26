Мы созвонились с Андреем Звонковым в преддверии его приезда в Эстонию с сольным концертом. Талантливый гитарист из легендарной группы БИ-2 подготовил невероятную программу для зрителей.
ЭКСКЛЮЗИВ ⟩ «Условия были ужасными»: накануне приезда в Таллинн гитарист Би-2 раскрыл подробности заключения в Таиланде
Уже очень скоро, 11 марта, зритель сможет не только насладиться виртуозным исполнением классических произведений на гитаре в оригинальных аранжировках, но и задать вопросы Андрею Звонкову и узнать о событиях, которые попали в заголовки новостных порталов, из первых рук.
– Андрей, в марте вы приедете к нам в Таллинн с концертом. Вы бывали раньше в наших краях, как часто?
– Раньше, до всех событий, включая пандемию, я часто посещал Таллинн. Я занимаюсь этой профессией и гастролирую с 90-х годов, и уже тогда вместе с разными артистами много раз приезжал к вам. Несколько раз в год ездил в Эстонию и страны Балтии!
– Расскажите о своей программе, которую вы подготовили на этот раз. Что в ней будет интересного и как она создавалась?
– В моей программе будет переложение на классическую гитару музыки, которая написана не для этого инструмента - фортепианной музыки, скрипичной музыки, виолончельной музыки таких композиторов, как Бах, Моцарт, Вивальди, Чайковский, Паганини, Шопен и Рахманинов. Это та музыка, которую гитаристы не исполняют, и моя деятельность нацелена на исполнение именно ее.
– Помимо самой концертной программы вы планируете еще и живое общение со зрителями?
– Да, это всегда интересно. Я готов между исполнениями отвечать на вопросы зрителей и общаться с ними. Я не стендапер и речевой жанр не мой конек, но я готов разговаривать с залом, если зал активен: это интересная идея и прекрасная возможность разбавить концерт.
– Хочется узнать последние новости, которые гремели в интернете - о вас и группе БИ-2. Что произошло с вами в Таиланде на острове Пхукет, расскажите подробнее.
– В Таиланде произошло недоразумение. Для того что бы провести там разовый концерт, нужно получить там разрешение на работу. Это не рабочая виза, которую обязательно надо сделать, если ты приезжаешь на долгое время именно работать, а именно разрешение. Для этого необходимо поставить в известность миграционную службу о твоей разовой деятельности и заплатить небольшие деньги, что-то около ста долларов. Как я понял, на это многие закрывают глаза и почти никто не занимается получением разрешения. Очень редкие артисты следят за этим и просят своих менеджеров и организаторов выполнять требования страны. Получилось так, что наш организатор сказал нам, что все необходимое он сделал и со всеми договорился, хотя на деле это оказалось не так, эту бумажку он не оформил. В конечном итоге к нам пожаловали ребята, которые курируют эту деятельность и поймали нас на том, что нужный документ не был нами оформлен.
– Выходит, что виноват организатор, который не оформил все необходимые документы?
– Да, организаторы этого не сделали. Служба, которая нас потом заключила под стражу и посадила в миграционную тюрьму, дождалась, когда мы сыграем концерт, а затем сняли всех со сцены - и ответственных за концерт тоже. Затем был суд и разговоры о депортации. Нас лишили визы и возможности свободно пребывать в стране, и мы должны были все это время находится в миграционной тюрьме в ужасных условиях.
– Сколько времени и что это были за условия?
– Мы провели в тюрьме неделю. Это было три разные тюрьмы. Сперва были две в Пхукете, а затем нас перевели в третью, уже в Бангкоге. Условия были кошмарными: в камере нет ничего, голый пол, холодная плитка и мерзкая кормежка. Нам повезло, что наши друзья привозили нам еду, была возможность для передач в камеру.
– Как удалось эту ситуацию разрешить?
– Были долгие переговоры, нас хотели отправить в Россию, куда мы не хотели возвращаться. В результате израильское консульство забрало нас к себе, и тайские власти одобрили разрешение на наш вылет в Израиль, в Тель-Авив.
– Наверно, это можно назвать неким уроком для вас и хорошим примером для других артистов.
– Да, хочу предупредить всех своих коллег, что нужно соблюдать законы той страны, в которую они приезжают, и оформляли все нужные документы, соблюдали все пункты, которые страна требует. Очень неприятная получается история, когда выясняется, что ты нарушил закон и тебя ловят с поличным и сажают в тюрьму. Это очень неприятная процедура. Теперь у нас запрет на посещение Таиланда на пять лет.
– Ваши поклонники рады тому, что все благополучно завершилось и вы смогли выехать из Таиланда. Хочется вернуться к вопросу о вашей деятельности и приезде в Таллинн: какие теплые воспоминания у вас об Эстонии?
– Мы много бывали у вас, и первое, что я вспоминаю – это Старый город, местная кухня и рестораны, в которых мы весело проводили время с друзьями. Помню теплый прием на концертах, хорошее настроение и хорошую погоду.