ЭКСКЛЮЗИВ ⟩ «Условия были ужасными»: накануне приезда в Таллинн гитарист Би-2 раскрыл подробности заключения в Таиланде

– В Таиланде произошло недоразумение. Для того что бы провести там разовый концерт, нужно получить там разрешение на работу. Это не рабочая виза, которую обязательно надо сделать, если ты приезжаешь на долгое время именно работать, а именно разрешение. Для этого необходимо поставить в известность миграционную службу о твоей разовой деятельности и заплатить небольшие деньги, что-то около ста долларов. Как я понял, на это многие закрывают глаза и почти никто не занимается получением разрешения. Очень редкие артисты следят за этим и просят своих менеджеров и организаторов выполнять требования страны. Получилось так, что наш организатор сказал нам, что все необходимое он сделал и со всеми договорился, хотя на деле это оказалось не так, эту бумажку он не оформил. В конечном итоге к нам пожаловали ребята, которые курируют эту деятельность и поймали нас на том, что нужный документ не был нами оформлен.