Это не просто концерт - это невероятная возможность пообщаться в узком кругу с известным и талантливым гитаристом из легендарной группы БИ-2 Андреем Звонковым.
В Таллинне выступит гитарист «Би-2» с собственной программой
Вы сможете не только насладиться его виртуозным исполнением классических произведений на гитаре в оригинальных аранжировках, но и задать свои вопросы и узнать о событиях, которые попали в заголовки новостных порталов.
Не пропусти уникальный шанс, недоступный на концертах на огромных аренах!
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