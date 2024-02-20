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В Таллинне выступит гитарист «Би-2» с собственной программой

Limon.ee
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Фото: Промо

Это не просто концерт - это невероятная возможность пообщаться в узком кругу с известным и талантливым гитаристом из легендарной группы БИ-2 Андреем Звонковым.

Вы сможете не только насладиться его виртуозным исполнением классических произведений на гитаре в оригинальных аранжировках, но и задать свои вопросы и узнать о событиях, которые попали в заголовки новостных порталов.

Не пропусти уникальный шанс, недоступный на концертах на огромных аренах!

Билеты в продаже ticketbest.eu

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