Известный юморист собрал полный зал зрителей в Стокгольме.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Максим Галкин изумился тем, как его встретили в Стокгольме
В конце прошлой недели муж артист выступал в разных городах Эстонии, а на этой он поехал с концертом в Стокгольм. В столице Швеции ему рукоплескал весь зал. Пародист не упустил возможности похвастаться таким моментом в соцсети. В личном блоге он разместил кадры из зала, заполненного под завязку. Напомним, что в Таллинне аншлага не случилось, зато выступление в эстонском Йыхви наделало много шума. Смотрите ЗДЕСЬ!
«Спасибо, зрители в Стокгольме! Это было феерически», – оставил короткую подпись Максим Галкин. К слову, фотографиями залов в эстонских городах он не делился.