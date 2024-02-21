ФОТО И ВИДЕО ⟩ Максим Галкин изумился тем, как его встретили в Стокгольме

В конце прошлой недели муж артист выступал в разных городах Эстонии, а на этой он поехал с концертом в Стокгольм. В столице Швеции ему рукоплескал весь зал. Пародист не упустил возможности похвастаться таким моментом в соцсети. В личном блоге он разместил кадры из зала, заполненного под завязку. Напомним, что в Таллинне аншлага не случилось, зато выступление в эстонском Йыхви наделало много шума. Смотрите ЗДЕСЬ!