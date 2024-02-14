Кердо Мёльдеру, вокалисту группы Respekt, в понедельник пришлось перенести публикацию, и врачи даже предупредили, что после операции он может впасть в кому. К счастью, все прошло хорошо, и в День святого Валентина Мёльдер смог отправиться домой. «Я искренне благодарю всех, кто пожелал мне здоровья», - написал он в Facebook.
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Перенесшего серьезную операцию известного эстонского музыканта выписали из больницы
В прошлую пятницу мы писали о том, что Кердо Мёльдер, вокалист группы Respekt, находится в тяжелом состоянии в Северо-Эстонской региональной больнице. Он также сообщил в социальных сетях, что из-за внезапного ухудшения здоровья вынужден отменить выступления, которые должен был дать в выходные, пишет Elu24.