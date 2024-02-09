Солист группы Respect Кердо Мёльдер рассказал Elu24, что в настоящее время он находится в тяжелом состоянии в Северо-Эстонской региональной больнице. «Если у меня все будет хорошо, я обязательно расскажу обо всем подробнее», - подтверждает Мёльдер и добавляет, что в понедельник ему предстоит сложнейшая операция.
Для подписчиков
ЧТО ПРОИЗОШЛО? ⟩ Известный эстонский певец попал в больницу: его ждет сложная операция
В пятницу днем вокалист группы Respekt Кердо Мёльдер объявил в социальных сетях, что из-за ухудшения здоровья ему придется отменить выступления, которые он должен был дать в выходные.