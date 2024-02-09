ЧТО ПРОИЗОШЛО? ⟩ Известный эстонский певец попал в больницу: его ждет сложная операция

В пятницу днем вокалист группы Respekt Кердо Мёльдер объявил в социальных сетях, что из-за ухудшения здоровья ему придется отменить выступления, которые он должен был дать в выходные.

Мёльдер рассказал Elu24, что в настоящее время он находится в очень тяжелом состоянии в Северо-Эстонской региональной больнице. «Я пока не хочу раскрывать диагноз, но да, меня ждет сложная и трудная операция, и мне очень нужны ваши молитвы, потому что я молился весь день - плакал и молился», - признается солист редакции.