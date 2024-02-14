«Какой букет цветов только что прибыл с курьером», - пишет Марью Ляник в социальных сетях, признаваясь, что она ошеломлена загадочным букетом, присланным ее поклонником, пишет Elu24.
ЗАВИДУЙТЕ МОЛЧА! ⟩ Марью Ляник ждал потрясающий сюрприз в День святого Валентина: «Я не знаю, от кого это!»
В День святого Валентина певица Марью Ляник опубликовала в Facebook фотографию большой большого букета цветов. Любимая певица рассказала, что была ошеломлена таким сюрпризом, но не знает, кто прислал эти прекрасные цветы.
«Какой букет цветов только что привезли с курьером. Нет слов. Вы можете попробовать сосчитать количество цветов», - написала она под фотографией. «И я не знаю, от кого он, потому что мне не разрешили говорить. Я очень дорожу тобой, дорогой друг, и очень благодарна».
В посте Ляник пожелала всем счастливого Дня святого Валентина!
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