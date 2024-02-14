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ФОТО ⟩ «Берегите своих друзей и любимых!» Смотрите, как известные личности Эстонии отмечают День святого Валентина

Limon.ee
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: OLIVIER MATTHYS/EPA

Сегодня в воздухе витает любовь - смотрите, как эстонские общественные деятели празднуют День святого Валентина! Об этом пишет Elu24.

«Говорят, что каждые пять лет в отношениях наступают серьезные кризисы. К счастью, сегодня нам с Пебу исполнилось всего четыре года, так что мы можем наслаждаться этой фазой влюбленности еще как минимум год. Счастливого вам всем Дня святого Валентина!» - пожелала Хеэлия Силламаа, опубликовав милую фотографию.

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