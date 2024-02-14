ФОТО ⟩ «Берегите своих друзей и любимых!» Смотрите, как известные личности Эстонии отмечают День святого Валентина

«Говорят, что каждые пять лет в отношениях наступают серьезные кризисы. К счастью, сегодня нам с Пебу исполнилось всего четыре года, так что мы можем наслаждаться этой фазой влюбленности еще как минимум год. Счастливого вам всем Дня святого Валентина!» - пожелала Хеэлия Силламаа, опубликовав милую фотографию.