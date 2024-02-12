На минувших выходных жители Таллинна вместе с местным художником Арсеном Кляном разукрасили деревянного дракона – скульптуру, которая должна, по задумке автора, принести городу благополучие.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Художник Арсен Клян вопреки всем запретам подарил Таллинну зеленого Дракона – символ 2024 года
В середине января мы писали о том, как управа Мустамяэ не разрешила художнику Арсену Кляну соорудить Дракона во дворе спального района. Он хотел поселить в своем районе символ 2024 года – на удачу. Но, как оказалось, самовольничать в городском пространстве недопустимо даже с такими добрыми намерениями.
Однако в субботу, 10 февраля, в день, когда восточный мир отмечает наступление года Дракона, Арсен Клян вместе с неравнодушными жителями Таллинна все же поселил зеленый символ 2024 года в столице.
«Верю, что шестиметровый деревянный дракон станет талисманом для горожан и гостей нашей столицы», – с радостью отметил Арсен Клян.
Скульптуру деревянного дракона установили недалеко от Балтийского вокзала, по адресу Копли 72а (посмотреть на Дракона и сфотографироваться с ним можно в любой день кроме выходных). Это частная территория, которую предоставила для творчества художнику компания «Abilis». К слову, они же подарили художнику кисти и зеленую краску, а ее для шестиметрового Дракона понадобилось немало. Поддержало мероприятие и китайское посольство.
«Китайскому посольству в Таллинне очень понравилась идея поселить в городе символ года. Они идею поддержали, правда, не материально, но дали нам книги, чтобы мы могли лучше изучить мифологию, – сказал Арсен. – Так что именно посольство, после истории со сносом моего Дракона в Мустамяэ, стало источником вдохновения и моральной поддержки».
В субботу все желающие могли помочь художнику Арсену Кляну раскрасить его скульптуру в зеленый цвет. Людей в морозный солнечный день собралось немного, но они весело провели время.
«Даже если городские власти не поддерживают частную инициативу и творчество профессиональных мастеров, добрые дела всегда найдут любовь и восхищение со стороны народа», – говорит Арсен Клян.
Художник до сих пор не может простить управе Мустамяэ то, как они спилили и увезли заготовку его скульптуры. «Срубили и увезли, не думая о последствиях», – разводит руками Арсен Клян.
Напомним, что управа Мустамяэ объяснила: оформление общественных пространств и украшение их произведениями искусства очень четко регламентировано. Абсолютно каждая скульптура в городе должна быть одобрена еще на стадии проектирования, должна пройти официальную экспертизу на предмет безопасности и эстетически соответствовать городскому пространству. «Мы не можем допустить, чтобы городское пространство использовалось для чьего-либо хобби,» – сказал старейшина Мустамяэ Айвар Рийсалу порталу Limon.ee.