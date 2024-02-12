ГАЛЕРЕЯ ⟩ Художник Арсен Клян вопреки всем запретам подарил Таллинну зеленого Дракона – символ 2024 года

В середине января мы писали о том, как управа Мустамяэ не разрешила художнику Арсену Кляну соорудить Дракона во дворе спального района. Он хотел поселить в своем районе символ 2024 года – на удачу. Но, как оказалось, самовольничать в городском пространстве недопустимо даже с такими добрыми намерениями.

Однако в субботу, 10 февраля, в день, когда восточный мир отмечает наступление года Дракона, Арсен Клян вместе с неравнодушными жителями Таллинна все же поселил зеленый символ 2024 года в столице.

«Верю, что шестиметровый деревянный дракон станет талисманом для горожан и гостей нашей столицы», – с радостью отметил Арсен Клян.

Скульптуру деревянного дракона установили недалеко от Балтийского вокзала, по адресу Копли 72а (посмотреть на Дракона и сфотографироваться с ним можно в любой день кроме выходных). Это частная территория, которую предоставила для творчества художнику компания «Abilis». К слову, они же подарили художнику кисти и зеленую краску, а ее для шестиметрового Дракона понадобилось немало. Поддержало мероприятие и китайское посольство.

«Китайскому посольству в Таллинне очень понравилась идея поселить в городе символ года. Они идею поддержали, правда, не материально, но дали нам книги, чтобы мы могли лучше изучить мифологию, – сказал Арсен. – Так что именно посольство, после истории со сносом моего Дракона в Мустамяэ, стало источником вдохновения и моральной поддержки».