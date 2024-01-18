«Год Дракона управа Мустамяэ начала с того, что уничтожила моего деревянного дракона», – с такими словами обратился к нам в редакцию столичный художник Арсен Клян. Он хотел поселить в своем районе символ 2024 года – на удачу. Но, как оказалось, самовольничать в городском пространстве недопустимо даже с такими добрыми намерениями.
«Они уничтожили моего Дракона – символ 2024!» Скульптор Арсен Клян не может смириться с решением управы Мустамяэ
Художник Арсен Клян, как и любой творческий человек, крайне эмоционален. Да и как еще может реагировать скульптор, когда уничтожают его детище?
«Это случилось 10 января, деревянный Дракон был срублен до основания, – рассказывает огорченный художник. – Несколько дней до этого я обращался в управу Мустамяэ с просьбой разрешить мне закончить работу над этой скульптурой. Чтобы ребятишки видели веселого и доброго Дракона, как из мультфильма». Скульптор подчеркивает, что единственным его желанием было доставить радость детям и всем остальным жителям Мустамяэ в год Дракона.
«Все мои деревянные скульптуры теперь под угрозой уничтожения», – тяжело вздыхает Арсен Клян.
Стоит отметить, что деревянная скульптура Дракона не была завершена, речь скорее идет о заготовке. Автор только сделал набросок и оградил будущий арт-объект веревкой: кусок дерева был отполирован, и на нем уже можно было отличить черты сказочного персонажа, его выразительные глаза и гребень. Скульптор хотел завершить работу над символом 2024 аккурат к наступлению нового года по китайскому календарю в начале февраля.
Арсен Клян, который до сих пор не может пережить уничтожение Дракона, теперь переживает и за судьбу остальных скульптур, которые он вырезал из поломанных штормом деревьев во дворе жилого дома в Мустамяэ. Место для установки скульптур художник выбрал не случайно, здесь живет его дочь.
Хотел как лучше...
Минувшей осенью художник выстругал скульптуры из рухнувшего во время шторма дерева. Материалом для Дракона, по задумке автора, тоже должно было послужить разрушенное дерево.
Художник рассказывает, как случайно нашел основу для своего Дракона. Несколько недель назад в его двор приехали рабочие, чтобы спилить два больных дерева.
«Одно из них было гнилое, a из другого вполне можно было сделать скульптуру, – рассказывает Арсен Клян. – По моей просьбе рабочие, когда пилили, оставили торчать из земли кусок дерева примерно в два метра высотой, чтобы я мог сделать скульптуру. Позже приехал мужчина, он представился работником управы Мустамяэ и запретил мне работать до тех пор, пока я не получу разрешения от его руководства. Я обращался представил управе Мустамяэ эскиз своего проекта из мультфильма «Дракон» и спросил разрешения. Несколько дней моя заготовка стояла нетронутой, вокруг нее только убрали остатки срубленного дерева. Как же я ошибался, когда рассчитывал на позитивное решение управы!»
Утром 10 января Арсен Клян случайно стал свидетелем того, как из близлежащего детского сада педагоги привели к будущей скульптуре группу детей (видео есть в редакции). Они показывали им эскиз Дракона и объясняли, что здесь работает местный художник. Как только детская экскурсия ушла, приехали рабочие, которые срубили и увезли заготовку художника.
«Это дерево простояло в нашем дворе много лет и могло столько же лет простоять уже в виде скульптуры. В крайнем случае, символ 2024 года можно было разместить в любом дворе детского сада», – разводит руками Арсен Клян, которому непонятно решение управы Мустамяэ. Он также отмечает, что говорить о том, что он самовольно установил скульптуру в истории с Драконом – некорректно.
«Я ничего не устанавливал. Дерево, которое всю жизнь росло в парке, сейчас бы сохранилось в виде скульптуры. Что касается вопроса сотрудничества с управой, то на мое обращение и письма я не получил абсолютно никакого ответа, – говорит Клян. – И это вместо финансовой поддержки или благодарности? Управа Мустамяэ, опираясь на свои законные права и полномочия, не учитывает желание своих жителей проявить инициативу по улучшению окружающей среды, как пример, воспитания у подрастающего поколения любви и заботы о своей стране, природе».
«А если скульптура упадет на ребенка?»
Оформление общественных пространств и украшение их произведениями искусства очень четко регламентировано, сразу отметил старейшина столичного района Мустамяэ Айвар Рийсалу.
«Совершенно недопустимо устанавливать скульптуры в городских пространствах по собственной инициативе», – говорит старейшина Мустамяэ и объясняет, что абсолютно каждая скульптура в городе должна быть одобрена еще на стадии проектирования. А именно – пройти официальную экспертизу на предмет безопасности и эстетически соответствовать городскому пространству.
«Кроме того, должно быть подтверждено и регламентировано, кто несет ответственность за содержание скульптуры, уход за ней, а также оценена ее безопасность. Представьте себе ситуацию, когда дети забираются на верхушку самостоятельно установленной деревянной скульптуры, она опрокидывается кому-то на голову, или кто-то падает под нее? Кто будет нести за это ответственность?» – спрашивает старейшина.
Заместитель старейшины Мустамяэ Урмас Кыпп, так же, как и Айвар Рийсалу, о работе художника Арсена Кляна случайно узнал в прошлом году во время плановой уборки территории.
«Наши коммунальщики увидели, что кто-то начал выпиливать скульптуры из существующих пней и свай в районе Таммсааре теэ 101. Летом на камне также было вырезано лицо. Красота – в глазах смотрящего, однако вскоре в город стали поступать жалобы от жителей, которым не нравились вырезанные лица и которых раздражало постоянное пиление во дворе их домов», – рассказывает Кыпп.
Представители управы Мустамяэ объясняют, что вскоре после этих жалоб рядом с домом по адресу Таммсааре теэ 101 на городской земле появился участок, огороженный веревкой, где было видно, как кто-то собирает куски дерева и выпиливает из них всевозможные лица и фигуры. «Согласно городским правилам, запрещено по собственной инициативе огораживать общественные земли, принадлежащие городу», – уточняет Кыпп.
Вердикт управы Мустамяэ неумолим: художник Арсен Клян сделал несколько интересных деревянных скульптур в районе Таммсааре теэ 101, но выставлять их в общественном городском пространстве художник не может и не должен!
А Дракона-то и не приметили
Если старые деревья во дворе жилого дома ломаются, местное самоуправление обязано их спилить и убрать. «Aрсен Клян, к сожалению, очень грубо, последовательно и необоснованно препятствует сотрудникам управления по благоустройству Мустамяэского района в выполнении их обязанностей», – с грустью отмечает старейшина Мустамяэ Айвар Рийсалу.
«Мы не можем допустить, чтобы городское пространство использовалось для собственного хобби,» – старейшина Мустамяэ.
Рийсалу объясняет, что еще прошлым летом, когда управа узнала, что уличные скульптуры из дерева во дворе жилых домов дело рук Aрсена Кляна, с художником связались лично и попросили прекратить самодеятельность.
«Мы не имеем права давать разрешение на использование городской земли для самодеятельности. Сотрудники управления городского хозяйства неоднократно объясняли художнику на месте, что самодеятельность должна быть прекращена, что для скульптур необходимо найти подходящее место и сделать это в соответствии с законами и правилами, – объясняет Рийсалу. – Однако скульптор крайне неуважительно отнесся к нашим сотрудникам и расширил свою деятельность. Мы не можем допустить, чтобы городское пространство использовалось для собственного хобби или работы без согласования».
Также старейшина Мустамяэ отмечает, что Арсен Клян расчитывает на то, что все его требования будут выполнены немедленно, но так быстро вопросы не решаются. «К сожалению, в случае с Кляном отрицательный ответ – это не тот ответ, который он принимает. Районная администрация должна соблюдать закон, если она отвечает за чистоту и безопасность общественных мест», – объясняет Рийсалу.
Злонамеренного плана спилить именно деревянного Дракона – символ 2024 года, как описывает эту историю автор скульптуры, управа Мустамяэ не имела.
«У нас нет никакой информации о скульптуре Дракона. Известно, что несколько недель назад в этом дворе сломалось дерево, и художник Арсен Клян не дал его увезти. У нас нет информации о том, хотел ли он превратить именно это дерево в скульптуру Дракона. В любом случае, старое, сломанное и опасное дерево должно быть удалено. Исключительно из соображений безопасности», – заключил старейшина Мустамяэ.