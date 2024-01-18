«Они уничтожили моего Дракона – символ 2024!» Скульптор Арсен Клян не может смириться с решением управы Мустамяэ

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Художник рассказывает, как случайно нашел основу для своего Дракона. Несколько недель назад в его двор приехали рабочие, чтобы спилить два больных дерева.

«Одно из них было гнилое, a из другого вполне можно было сделать скульптуру, – рассказывает Арсен Клян. – По моей просьбе рабочие, когда пилили, оставили торчать из земли кусок дерева примерно в два метра высотой, чтобы я мог сделать скульптуру. Позже приехал мужчина, он представился работником управы Мустамяэ и запретил мне работать до тех пор, пока я не получу разрешения от его руководства. Я обращался представил управе Мустамяэ эскиз своего проекта из мультфильма «Дракон» и спросил разрешения. Несколько дней моя заготовка стояла нетронутой, вокруг нее только убрали остатки срубленного дерева. Как же я ошибался, когда рассчитывал на позитивное решение управы!»

Арсен Клян считает, что украшает Мустамяэ своими скульптурами. Фото: Konstantin Sednev

Утром 10 января Арсен Клян случайно стал свидетелем того, как из близлежащего детского сада педагоги привели к будущей скульптуре группу детей (видео есть в редакции). Они показывали им эскиз Дракона и объясняли, что здесь работает местный художник. Как только детская экскурсия ушла, приехали рабочие, которые срубили и увезли заготовку художника.