Столичный художник Арсен Клян сделал из огромной березы, упавшей во время шторма, диковинные скульптуры во дворе жилого дома в Мустамяэ. Так мастер не только вдохнул жизнь в сломанное дерево, но и собственноручно ликвидировал нелегальный общественный туалет под окнами многоэтажек. Смотрите ВИДЕО!
ЧУДО В СПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ⟩ Художник из Таллинна дал рухнувшему во время шторма дереву новую жизнь
Мощный шторм, который обрушился на Эстонию в начале октября, погубил тысячи деревьев по всей стране. Во дворе многоэтажки, где живет дочь художника-монументалиста Арсена Кляна, от сильных порывов ветра с диким треском рухнула 24-метровая береза. Когда коммунальные службы расчищали последствия шторма, Арсен попросил рубанки из этого дерева не вывозить, а отдать ему для реализации творческой задумки. Работники пошли навстречу художнику.
«Женщина встала в боевую позу и говорит: знаете, а из нашего окна не видно вашу работу!»
Арсен Клян взял в руки электрическую пилу, лобзик, молоток и ножи, протянул удлинитель из квартиры. Работа кипела почти две недели. Так во дворе жилого дома, неподалеку от торгового центра Mustamäe на Таммсааре тее, выросла поляна с диковинными фигурами из дерева.
«Жители близлежащих домов меня поддерживали, восхищались, ждали готового результата, - рассказывает Арсен. - А одна женщина пришла, встала в боевую позу и говорит: знаете, а из нашего окна не видно вашу работу, пожалуйста, сделайте у нас скульптуры под окнами тоже!»
Теперь в этот двор люди ходят на экскурсии. Скульптуры здесь можно увидеть разные, выполнены они в различных жанрах. Ведь в районе живут и детишки, и молодежь полюбоваться на красоту подходит, и люди постарше. Арсен Клян решил сразу всем угодить. Поэтому здесь можно найти и белку, и диковинных рыбок, и Духа леса, и Русалку. Художник считает, что шторм - это та стихия, которая нас пугает, делает беспомощными. «Я хочу этот ужас как-то успокоить и превратить негатив в позитив», - говорит художник.
Место для установки скульптур Арсен Клян выбрал не случайно. Дело в том, что недобропорядочные жители района устроили под окнами многоэтажки общественный туалет.
«Облюбовали местечко из-за куста, который создавал природный навес. И все это под окнами моей дочери, ребенок жаловался мне на плохой запах», - рассказывает Арсен. Пару раз разогнав посетителей несанкционированного туалета, художник решил не жаловаться в городские структуры, ни у кого ничего не просить, а разобраться с этой проблемой самостоятельно. Как выяснилось, еще и творчески.
«Туалет я ликвидировал, сам все отчистил. Кстати, круглый постамент у Русалки - это канализационный люк», - показывает художник.
Вот вам и контраст: скульптор, который то и дело выставляет свои работы в Италии, в спальном районе Таллинна собственноручно превращает канализационный участок в арт-объект. «Я не стесняюсь», - говорит Арсен. Он считает, что преображать место, в котором живешь - дело важное, и хорошо, если бы каждый вносил свою лепту.
«Радость, восторг людей - это мое богатство!»
«Моя благодарность обычным эстонским людям - и эстонцам, и русским, и украинцам, кому угодно, даже африканцы у нас во дворе встречаются. Один африканец, учитель французского языка, с таким вдохновением хвалил мои скульптуры! Радость, восторг людей - это мое богатство, это дает энергетику жизни. Ты как аккумуляторная батарейка начинаешь от этого получать зарядку», - уверен художник.
Арсен Клян уже не первый год преображает городские пейзажи скульптурами из камня и дерева. Так, например, несколько лет назад в Ласнамяэ на улице Лийкури были сделаны три работы из эстонского гранита, в Копли у проезжей части из природного камня был сделан дракон и изображение Линды из эпоса Калевипоэг. Скульптуры Арсена Кляна можно встретить и в других районах Таллинна.
Смотрите в нашей галерее, как художник-монументалист Арсен Клян преобразил обычный двор в Мустамяэ: