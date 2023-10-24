ЧУДО В СПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ⟩ Художник из Таллинна дал рухнувшему во время шторма дереву новую жизнь

Круглый постамент у Русалки - это канализационный люк. Фото: Konstantin Sednev

Место для установки скульптур Арсен Клян выбрал не случайно. Дело в том, что недобропорядочные жители района устроили под окнами многоэтажки общественный туалет.

«Облюбовали местечко из-за куста, который создавал природный навес. И все это под окнами моей дочери, ребенок жаловался мне на плохой запах», - рассказывает Арсен. Пару раз разогнав посетителей несанкционированного туалета, художник решил не жаловаться в городские структуры, ни у кого ничего не просить, а разобраться с этой проблемой самостоятельно. Как выяснилось, еще и творчески.

А эти сказочные рыбки колышутся на ветру. Фото: Konstantin Sednev

«Туалет я ликвидировал, сам все отчистил. Кстати, круглый постамент у Русалки - это канализационный люк», - показывает художник.

Вот вам и контраст: скульптор, который то и дело выставляет свои работы в Италии, в спальном районе Таллинна собственноручно превращает канализационный участок в арт-объект. «Я не стесняюсь», - говорит Арсен. Он считает, что преображать место, в котором живешь - дело важное, и хорошо, если бы каждый вносил свою лепту.

«Радость, восторг людей - это мое богатство!»

«Моя благодарность обычным эстонским людям - и эстонцам, и русским, и украинцам, кому угодно, даже африканцы у нас во дворе встречаются. Один африканец, учитель французского языка, с таким вдохновением хвалил мои скульптуры! Радость, восторг людей - это мое богатство, это дает энергетику жизни. Ты как аккумуляторная батарейка начинаешь от этого получать зарядку», - уверен художник.

Арсен Клян говорит, что от эмоций людей заряжается энергией. Фото: Konstantin Sednev

Арсен Клян уже не первый год преображает городские пейзажи скульптурами из камня и дерева. Так, например, несколько лет назад в Ласнамяэ на улице Лийкури были сделаны три работы из эстонского гранита, в Копли у проезжей части из природного камня был сделан дракон и изображение Линды из эпоса Калевипоэг. Скульптуры Арсена Кляна можно встретить и в других районах Таллинна.