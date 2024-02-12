ФОТО ⟩ Что происходит? В Таллинне вновь публично просят прощения, но в этот раз у Лены!

Утро 12 февраля обещает быть запоминающимся не только для Лены, у которой загадочный человек просит прощения, но и у проезжающих по Лаагна-теэ людей.

«Лена, ты - счастье, самая хрупкая и светлая! Прости меня, пожалуйста!» (Lena, Sa oled õnn, kõige õrnem ja hellem! Palun andesta mulle!). Кто же ты, Лена? И чем тебя обидели? Фото: Limon

Кстати, такой же плакат был замечен на Нарвском шоссе.

Интересно, это все-таки искренние извинения или какая-то социальная реклама? Обращение к Лене, но заметьте, надпись только на эстонском языке.

А если это все-таки публичное раскаяние, то боимся, что уже не самое оригинальное.

Напомним, 24 января, в Таллинне на мосту на Лаагна-теэ появился романтический плакат с огромным красным сердцем и трогательной надписью на эстонском и русском языке: «Анечка, прости меня, пожалуйста!» (Anna, palun ANDESTA mulle!) Красуется надпись с двух сторон моста - со стороны выезда из Ласнамяэ, и со стороны въезда на Лаагна-теэ из центра города. Наверное, чтобы Анечка точно обратила внимание на трогательную надпись если не утром, то хоть вечером, когда поедет домой.