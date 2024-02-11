«Можно многое сказать об организации дорожного движения в Таллинне, но решил ночью, что не буду подливать масла в огонь и продолжу дальше молча страдать, как, вероятно, и многие другие таллиннские автомобилисты», - написал Койт Тооме, который несколькими днями ранее бурно раскритиковал в социальных сетях ограничение скорости. Об этом пишет Elu24.
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Койт Тооме, раскритиковавший ограничение скорости в столице: «Не буду подливать масла в огонь!»
«Кто-то постоянно пытается сделать жизнь водителей в Таллинне как можно более несчастной», - заявил в середине минувшей недели певец Койт Тооме в социальных сетях, комментируя организацию дорожного движения в столице.