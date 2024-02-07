«Кто, черт возьми, заварил эту кашу?!»: Койт Тооме в ярости из-за снижения скоростного режима в Таллинне

Певец Койт Тооме прокомментировал ситуацию с регулированием дорожного движения в Таллинне. «Наши машины с годами становятся все лучше и лучше, но ограничение скорости только снижается», – жалуется Тооме в Instagram и Facebook.

« В старые времена на Жигулиге можно было ездить со скоростью 50, но на новых машинах эта скорость не годится. Это абсолютное безумие! Давайте все начнем ездить 30 км/ч. Это полный идиотизм! Опомнитесь, люди!» – сокрушается певец и ссылается на изменения, происходящие в дорожном движении в Таллинне.

В последние годы ограничение скорости на столичных дорогах было снижено до 30 км/ч. В середине января Postimees сообщил, что к 2024 году планируется сделать всю центральную и внутреннюю часть Таллинна зоной со скоростью 30 км/ч, за исключением главных дорог, где ограничение скорости останется 40 км/ч.

«В соответствии с целями принятой недавно городской программы мобильности, мы хотим повысить безопасность пешеходов и велосипедистов. Конечно, мы осознаем, что установка знаков сама по себе всех проблем не решит, поэтому будут использованы и другие меры для повышения безопасности», – заявил в январе вице-мэр Владимир Свет.

Снижение ограничения скорости также является частью плана Таллинна по снижению шума. «Нет сомнений в том, что шум вреден для здоровья, и необходимо приложить усилия для его снижения в городской среде», – добавил Свет, сообщает Tallinn.ee.