«Кто-то до сих пор изо всех сил старается усложнить жизнь водителей в Таллинне», – пишет певец Койт Тооме в социальных сетях и комментирует ситуацию с регулированием дорожного движения в столице.
«Кто, черт возьми, заварил эту кашу?!»: Койт Тооме в ярости из-за снижения скоростного режима в Таллинне
Певец Койт Тооме прокомментировал ситуацию с регулированием дорожного движения в Таллинне. «Наши машины с годами становятся все лучше и лучше, но ограничение скорости только снижается», – жалуется Тооме в Instagram и Facebook.
« В старые времена на Жигулиге можно было ездить со скоростью 50, но на новых машинах эта скорость не годится. Это абсолютное безумие! Давайте все начнем ездить 30 км/ч. Это полный идиотизм! Опомнитесь, люди!» – сокрушается певец и ссылается на изменения, происходящие в дорожном движении в Таллинне.
В последние годы ограничение скорости на столичных дорогах было снижено до 30 км/ч. В середине января Postimees сообщил, что к 2024 году планируется сделать всю центральную и внутреннюю часть Таллинна зоной со скоростью 30 км/ч, за исключением главных дорог, где ограничение скорости останется 40 км/ч.
«В соответствии с целями принятой недавно городской программы мобильности, мы хотим повысить безопасность пешеходов и велосипедистов. Конечно, мы осознаем, что установка знаков сама по себе всех проблем не решит, поэтому будут использованы и другие меры для повышения безопасности», – заявил в январе вице-мэр Владимир Свет.
Снижение ограничения скорости также является частью плана Таллинна по снижению шума. «Нет сомнений в том, что шум вреден для здоровья, и необходимо приложить усилия для его снижения в городской среде», – добавил Свет, сообщает Tallinn.ee.
Теперь, похоже, Тооме гадает в социальной сети, какие люди работают в правительстве города, хотя прямо он их не называет.
«Что за чертовы люди там работают?» – задается он вопросом в своем посте на Facebook, где делится своим недовольством в еще более длинном посте.
«Я действительно хочу знать? Я думал об этом десятилетиями, но кто-то все равно прикладывает чертовски много усилий, чтобы сделать жизнь водителей в Таллинне как можно более несчастной».
Судя по посту, певец очень расстроен из-за сложившейся ситуацией и даже пару раз использовала английское ругательное слово f**k. «Каждые полгода я снова задаюсь вопросом, кто, черт возьми, несет ответственность за этот беспорядок. Нам всем приходиться садиться за руль и ездить в условиях нашего климата. У меня один ребенок в школе, другой в детском саду + репетиции и тренировки, на которые всех детей приходится возить каждую неделю. Я хочу увидеть того умника, который советует ездить на f*****g автобусе, троллейбусе или пешком...».
В комментариях на эту тему многие подписчики поддержали певца и во многом согласились.