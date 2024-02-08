Вице-мэр Таллинна Владимир Свет: почему Койт Тооме хочет ездить быстро? Потому что ему все равно!

Во-первых, ни я, ни мои коллеги из Таллиннского транспортного управления не выступаем за водителей. Автомобили не исчезнут из города и являются естественной частью жизни. Но наряду с автомобилями мы должны думать и о пешеходах, которые являются гораздо менее защищенной и численно большей целевой группой. В конце концов, Койт Тооме является пешеходом, когда делает несколько шагов к двери своего автомобиля. Ограничения скорости обеспечивают безопасность. Когда мы переходим улицу, наше тело, душа и разум принадлежат водителю - независимо от того, уступает ли он дорогу и ведет себя разумно за рулем или мчится на скорости по центру города. Почему Койт Тооме хочет ездить быстро? Потому что ему все равно!

Во-вторых, вопреки распространенным мифам, езда чуть медленнее не приводит к увеличению выбросов. Больше выбросов происходит, когда водитель ускоряется даже видя красный свет, а затем резко тормозит, вместо того чтобы ехать плавно. На улице с многочисленными переходами и светофорами уже, как правило, невозможно ехать со скоростью 50 км/ч - средняя скорость ниже. Это не приводит к особой потере времени - в условиях центра города речь идет о небольших расстояниях и нескольких минутах сэкономленного времени.

В-третьих, и взрослые, и дети могут передвигаться по городу на автобусе. На самом деле, уже сегодня большинство детей ходят пешком, ездят на велосипеде или пользуются общественным транспортом, чтобы добраться до места проведения досуга или обучения. Да, иногда автобус действительно опаздывает в час пик, но в целом общественный транспорт в Таллинне работает хорошо. Я думаю, что среди пассажиров наших автобусов, трамваев и троллейбусов есть много поклонников Койта Тооме, которые были бы рады время от времени видеть своего любимого певца в общественном транспорте. Конечно, у нас нет Porsche, который нравится Койту, но на улицах Таллинна есть десятки автобусов Solaris, Man и Volvo.

В последние годы ограничение скорости на некоторых столичных дорогах было снижено до 30 км/ч. В середине января Rus.Postimees сообщал, что на протяжении 2024 году вся центральная часть Таллинна должна превратиться в зону со скоростью 30 км/ч, за исключением магистралей, где ограничение скорости останется 40 км/ч. «В соответствии с целями принятой недавно городской программы мобильности, мы хотим повысить безопасность пешеходов и велосипедистов. Конечно, мы осознаем, что установка знаков сама по себе всех проблем не решит, поэтому будут использованы и другие меры для повышения безопасности», – сказал Свет в январе.