«В камере, как в сауне!» Педофил Артур Айбетов вновь предстал перед судом

По словам Артура Айбетова, находящегося в тюрьме, в камеру дул настолько холодный воздух, что он был вынужден закрывать вентиляционные отверстия бумагой. «В камере было, как в сауне, влажно», - сказал в суде сотрудник тюрьмы. Хотя мужчина согласился выплатить штраф в размере 52 евро, у него нет на это денег.