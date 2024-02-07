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«В камере, как в сауне!» Педофил Артур Айбетов вновь предстал перед судом

Кетлин Крузе
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Айбетов в зале суда.
Айбетов в зале суда. Фото: Elu24

По словам Артура Айбетова, находящегося в тюрьме, в камеру дул настолько холодный воздух, что он был вынужден закрывать вентиляционные отверстия бумагой. «В камере было, как в сауне, влажно», - сказал в суде сотрудник тюрьмы. Хотя мужчина согласился выплатить штраф в размере 52 евро, у него нет на это денег.

В августе 2022 года мы писали о том, как 34-летний Артур Айбетов, ранее осужденный за детскую порнографию, снова преследует в Интернете девочек в возрасте 7-11 лет.

Айбетов искал общения с маленькими девочками в социальной сети Likee, комментируя и лайкая их видео. Кроме того, мужчина описывал маленьким девочкам свои собственные непристойные фантазии, спрашивал у детей, какой вид секса им бы понравился, и присылал им фотографии своих эрегированных гениталий. Айбетов также выразил желание вступить в сексуальные отношения с 11-летней девочкой.

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