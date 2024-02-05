ФОТО ⟩ Юная L'era получила приз за самое душевное пение на конкурсе Solistica

Цель Solistica – предложить лучшим солистам из 4-12 классов Эстонии возможность выступать с профессиональным аккомпанирующим ансамблем с качественным звуком. Это позволит певцам сравнить себя со своими сверстниками и дать их руководителям обратную связь от эксперта-консультанта и жюри, с целью признания и поощрения талантливых певцов. Второй год экспертом-консультантом на конкурсе была джазовая певица и композитор из Таллинна Кадри Вооранд.

В состав жюри в этом году вошли известные эстонские певцы, композиторы и педагоги.

В декабре прошел видеоотбор, в котором приняли участие более 300 талантливых ребят из всех уголков Эстонии. Были выбраны по двадцать лучших в каждой возрастной категории: 4-6 класс, 7-9 класс и 10-12 класс.

L'era на сцене Solistica. Фото: Из личного архива

Атмосфера финального концерта 26 и 27 января была потрясающая. По условиям конкурса финалисты исполняли песни эстонских авторов или песни собственного сочинения. Это был настоящий праздник эстонской песни и эстонской культуры.

Ученица 9 класса школы MUBA Валерия Савчук из Таллинна, выступающая под псевдонимом L'era, принимала участие в этом конкурсе в первый раз.

В каждой возрастной категории были выделены 6 мест и вручены специальные премии. L'era была удостоена специальной премии за самое душевное исполнение, на конкурсе она получила второе место. Школьница из Таллинна исполнила одну из своих любимых песен «Vaikus» Каареля Орумяги. Эта песня приносила юной певице уже не одну победу на международных конкурсах в Молдове, Казахстане и других странах.

Валерия Савчук с композитором Каарелем Орумяги. Фото: Из личного архива

Валерия сказала, что это потрясающие эмоции и огромный опыт – исполнять эстонскую песню в присутствии самого автора волнительно и ответственно.

Гран-при Solistica в этом году получила ученица 10 класса Марселла Эмили Сооник из Вильянди.

Лауреаты конкурса Solistica со всей Эстонии. Фото: Из личного архива