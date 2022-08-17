«Цены как у нас и жара такая же!» 13-летняя Лера привезла в Таллинн победу из Северной Македонии

По словам девушки, по прилете в Таллинн акклиматизироваться не пришлось: дома сейчас стоит точно такая же жара. С конкурса Валерия Савчук (сценическое имя L'era) привезла массу ярких впечатлений, и, конечно, самое ценное – диплом победительницы и статуэтку.

Валерия Савчук и директор фестиваля MUSICLAND Тони Алексовски Фото: Из личного архива

Международный вокальный конкурс MUSICLAND в этом году прошел в Северной Македонии уже в двадцать первый раз, с 13 по 15 августа. В вокальном состязании приняли участие вокалисты более чем из двадцати стран мира, в их числе и команда из Эстонии. Нашу страну представила на конкурсе музыкальная студия DeLight. Воспитанники студии – Валерия Савчук, уже известная в Эстонии под именем L'era, и Йолика Попель. L'era стала победительницей в своей возрастной категории, а также получила не менее престижную награду, заняв третье место среди всех участников конкурса в номинации «Фильм, кабаре и мюзикл». Для этого таллиннская школьница выступила с камерным оркестром Битолы. Шестнадцатилетняя Йолика Попель завоевала на MUSICLAND второе место в своей возрастной категории. Гран При конкурса досталось представителю Кубы.

«Замечательная организация, прекрасное место проведения на берегу Охридского озера и, конечно, гала-концерт с живым оркестром на большой сцене в культурном центре в Битоле дают возможность каждому участнику проявить себя и идти вперед. А еще у меня всегда много друзей после таких конкурсов, ведь мы не только выступаем, но и общаемся», – поделилась Лера своими эмоциями с порталом Limon.ee.

Конечно, Лере пришлось упорно трудиться на конкурсе. Впрочем, хватило времени и познакомиться с красотами Северной Македонии. От страны юная певица осталась в восторге, а вот температура воздуха там сейчас, впрочем, как и цены в кафе и магазинах – точно такие же как у нас, высокие!