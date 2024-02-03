ВИДЕО ⟩ «Слова хорошие, но в целом это издевательство!» Блогер записал пародию на повышение зарплаты учителей

Песню Black Velvet «17» знают многие, и именно на ее основе блогер Андреас Мельтс решил написать веселую песню о повышении зарплаты учителям. Забастовка учителей, продолжавшаяся больше недели, закончилась во вторник, и минимальная зарплата учителей выросла всего на 17 евро.

Случайная связь между числом 17 в названии песни, которая легла в основу и суммы, на которую увеличи зарплату учителей, порадовала многих, но некоторых огорчила. «Лучший!», «Супер!» и «Ты самый лучший!» - некоторые из положительных комментариев под видео Мельтса в TikTok.

«Слова хорошие, но в целом это издевательство над учителями», - заявил один из пользователей, а кто-то грустно добавил: «Так оно и есть... к сожалению».

Песня Мельтса в TikTok набрала почти 200 000 просмотров.

В песне Андреас Мельтс поет следующее:

«17 евро в руках - теперь мы можем преподавать.

Эту забастовку теперь тоже можно закончить.

Решение найдено. Я наконец могу купить

Чуть меньше двух литров апельсинового сока.

За 17 евро я еще могу купить платную версию

ChatGPT, который исправит мои контрольные работы.

И жизнь прекрасна... Ах, или еще нет?»