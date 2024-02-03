Забастовка учителей закончилась, а их минимальная зарплата выросла с 1803 евро до 1820 евро. Повышение зарплаты на 17 евро вызвало бурную реакцию в социальных сетях, но блогер Андреас Мельтс решил подойти к этому вопросу творчески и превратил все в шуточную историю. Об этом пишет Elu24.
ВИДЕО ⟩ «Слова хорошие, но в целом это издевательство!» Блогер записал пародию на повышение зарплаты учителей
Песню Black Velvet «17» знают многие, и именно на ее основе блогер Андреас Мельтс решил написать веселую песню о повышении зарплаты учителям. Забастовка учителей, продолжавшаяся больше недели, закончилась во вторник, и минимальная зарплата учителей выросла всего на 17 евро.
Случайная связь между числом 17 в названии песни, которая легла в основу и суммы, на которую увеличи зарплату учителей, порадовала многих, но некоторых огорчила. «Лучший!», «Супер!» и «Ты самый лучший!» - некоторые из положительных комментариев под видео Мельтса в TikTok.
«Слова хорошие, но в целом это издевательство над учителями», - заявил один из пользователей, а кто-то грустно добавил: «Так оно и есть... к сожалению».
Песня Мельтса в TikTok набрала почти 200 000 просмотров.
@andreas.melts
tuul ja torm♬ original sound - Andreas Melts
В песне Андреас Мельтс поет следующее:
«17 евро в руках - теперь мы можем преподавать.
Эту забастовку теперь тоже можно закончить.
Решение найдено. Я наконец могу купить
Чуть меньше двух литров апельсинового сока.
За 17 евро я еще могу купить платную версию
ChatGPT, который исправит мои контрольные работы.
И жизнь прекрасна... Ах, или еще нет?»