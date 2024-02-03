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ВИДЕО ⟩ «Слова хорошие, но в целом это издевательство!» Блогер записал пародию на повышение зарплаты учителей

Limon.ee
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Скриншот из видео. Блогер Андреас Мельтс.
Скриншот из видео. Блогер Андреас Мельтс. Фото: Kuvatõmmised TikToki videost

Забастовка учителей закончилась, а их минимальная зарплата выросла с 1803 евро до 1820 евро. Повышение зарплаты на 17 евро вызвало бурную реакцию в социальных сетях, но блогер Андреас Мельтс решил подойти к этому вопросу творчески и превратил все в шуточную историю. Об этом пишет Elu24.

Песню Black Velvet «17» знают многие, и именно на ее основе блогер Андреас Мельтс решил написать веселую песню о повышении зарплаты учителям. Забастовка учителей, продолжавшаяся больше недели, закончилась во вторник, и минимальная зарплата учителей выросла всего на 17 евро.

Случайная связь между числом 17 в названии песни, которая легла в основу и суммы, на которую увеличи зарплату учителей, порадовала многих, но некоторых огорчила. «Лучший!», «Супер!» и «Ты самый лучший!» - некоторые из положительных комментариев под видео Мельтса в TikTok.

«Слова хорошие, но в целом это издевательство над учителями», - заявил один из пользователей, а кто-то грустно добавил: «Так оно и есть... к сожалению».

Песня Мельтса в TikTok набрала почти 200 000 просмотров.

@andreas.melts

tuul ja torm

♬ original sound - Andreas Melts

В песне Андреас Мельтс поет следующее: 

«17 евро в руках - теперь мы можем преподавать. 

Эту забастовку теперь тоже можно закончить.

Решение найдено. Я наконец могу купить

Чуть меньше двух литров апельсинового сока.

За 17 евро я еще могу купить платную версию

ChatGPT, который исправит мои контрольные работы.

И жизнь прекрасна... Ах, или еще нет?»

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