17 ЕВРО? ВЫ ШУТИТЕ? ⟩ Повышение зарплаты учителям вызвало бурную реакцию в социальных сетях

В ходе бессрочной забастовки, объявленной с 22 января, учителя требовали повышения минимальной зарплаты, которая составляет 1803 евро. Во вторник профсоюз работников образования Эстонии объявил, что примет предложение правительства по зарплате, и учителя прекратят забастовку, а минимальная зарплата учителей вырастет до 1820 евро. Повышение зарплаты на 17 евро, конечно же, стало поводом для твитов, в которых явно выражается разочарование.

17 eurot?????????????????? nalja teete v??????????? https://t.co/sXBibbXZCx — CEO of heaolu 💙💛 (@gretemarian) January 30, 2024

По крайней мере, с повышением зарплаты можно купить (почти) килограмм ореховов. Если вам не нужны орехи, вы можете купить бутылку водки и банку соленых огурцов за 17 евро.

Palju õnne kõigile koolmeistritele! pic.twitter.com/ApN2fK2SpH — Madis Puuraid (@puuraid) January 30, 2024

Õpetajad täna:

«Jess, streik toimis, saame lõpuks osta 1kg Jõhvika-röstitud pähklite segu!» pic.twitter.com/15ggJGHF19 — Keskaja Inimene 🎅🎄🎁 (@keskajainimene) January 30, 2024

Ура, забастовка сработала, мы наконец-то можем купить килограмм жареных орехов с клюквой!

Õpetajad streigivad/streikisid ~33 euro nimel. Nüüd pakuti neile 17. Kas tegu on hea pakkumisega? — Ronald Liive (@ronaldliive) January 30, 2024

Учителя бастуют/бастовали, чтобы зарплату подняли на 33 евро, правительство предложило 17 евро. Как считаете, хорошее предложение?

issand 17€ palgatõusu... tulge kõik koolist ära :DDDDDDDDDDD — k (@noorsoosexy) January 30, 2024

Господи, повышение зарплаты на 17 евро... Уходите из школы.

Так как приблежается масленица, расчеты начали проводить и в масленичных булочках.

Õpetajad tahtsid eelmise aastaga võrreldes saada juurde 45 vastlakuklit.

Valitsus pakkus 12.

Õpetajad nõudsid 20 kuklit.

Streik.

Valitsus leidsime raha, kuidas oleks 16 kuklit.

Õpetajad. No olgu siis, aga järgmine aasta tahame rosinatega sel juhul. — Tülgand (@tylgand) January 30, 2024

С таким дополнением к зарплате, можно себе позволить где-то четыре булочки. Хорошо живем!

Учителя хотели получить на 45 булочек больше, чем в прошлом году.

Правительство предложило 12.

Учителя попросили 20.

Забастовка.

Правительство нашло деньги на 16 булочек.

Учителя. Пусть будет так, но в следующем году пусть будут с изюмом.