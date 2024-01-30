Во вторник закончилась забастовка учителей, и минимальная зарплата учителей выросла с 1803 евро до 1 820 евро. Конечно, повышение зарплаты на 17 евро никого не оставляет равнодушным: «Боже, забастовка сработала, наконец-то мы можем купить килограмм смеси клюквы и жареных орехов!», пишет Elu24.
17 ЕВРО? ВЫ ШУТИТЕ? ⟩ Повышение зарплаты учителям вызвало бурную реакцию в социальных сетях
В ходе бессрочной забастовки, объявленной с 22 января, учителя требовали повышения минимальной зарплаты, которая составляет 1803 евро. Во вторник профсоюз работников образования Эстонии объявил, что примет предложение правительства по зарплате, и учителя прекратят забастовку, а минимальная зарплата учителей вырастет до 1820 евро. Повышение зарплаты на 17 евро, конечно же, стало поводом для твитов, в которых явно выражается разочарование.
17 eurot?????????????????? nalja teete v??????????? https://t.co/sXBibbXZCx— CEO of heaolu 💙💛 (@gretemarian) January 30, 2024
По крайней мере, с повышением зарплаты можно купить (почти) килограмм ореховов. Если вам не нужны орехи, вы можете купить бутылку водки и банку соленых огурцов за 17 евро.
Palju õnne kõigile koolmeistritele! pic.twitter.com/ApN2fK2SpH— Madis Puuraid (@puuraid) January 30, 2024
Õpetajad täna:— Keskaja Inimene 🎅🎄🎁 (@keskajainimene) January 30, 2024
«Jess, streik toimis, saame lõpuks osta 1kg Jõhvika-röstitud pähklite segu!» pic.twitter.com/15ggJGHF19
Ура, забастовка сработала, мы наконец-то можем купить килограмм жареных орехов с клюквой!
Õpetajad streigivad/streikisid ~33 euro nimel. Nüüd pakuti neile 17. Kas tegu on hea pakkumisega?— Ronald Liive (@ronaldliive) January 30, 2024
Учителя бастуют/бастовали, чтобы зарплату подняли на 33 евро, правительство предложило 17 евро. Как считаете, хорошее предложение?
issand 17€ palgatõusu... tulge kõik koolist ära :DDDDDDDDDDD— k (@noorsoosexy) January 30, 2024
Господи, повышение зарплаты на 17 евро... Уходите из школы.
Так как приблежается масленица, расчеты начали проводить и в масленичных булочках.
Õpetajad tahtsid eelmise aastaga võrreldes saada juurde 45 vastlakuklit.— Tülgand (@tylgand) January 30, 2024
Valitsus pakkus 12.
Õpetajad nõudsid 20 kuklit.
Streik.
Valitsus leidsime raha, kuidas oleks 16 kuklit.
Õpetajad. No olgu siis, aga järgmine aasta tahame rosinatega sel juhul.
С таким дополнением к зарплате, можно себе позволить где-то четыре булочки. Хорошо живем!
Учителя хотели получить на 45 булочек больше, чем в прошлом году.
Правительство предложило 12.
Учителя попросили 20.
Забастовка.
Правительство нашло деньги на 16 булочек.
Учителя. Пусть будет так, но в следующем году пусть будут с изюмом.
January 30, 2024