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17 ЕВРО? ВЫ ШУТИТЕ? ⟩ Повышение зарплаты учителям вызвало бурную реакцию в социальных сетях

Limon.ee
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Фото: Sander Ilvest / kuvatõmmised sotsiaalmeediast

Во вторник закончилась забастовка учителей, и минимальная зарплата учителей выросла с 1803 евро до 1 820 евро. Конечно, повышение зарплаты на 17 евро никого не оставляет равнодушным: «Боже, забастовка сработала, наконец-то мы можем купить килограмм смеси клюквы и жареных орехов!», пишет Elu24.

В ходе бессрочной забастовки, объявленной с 22 января, учителя требовали повышения минимальной зарплаты, которая составляет 1803 евро. Во вторник профсоюз работников образования Эстонии объявил, что примет предложение правительства по зарплате, и учителя прекратят забастовку, а минимальная зарплата учителей вырастет до 1820 евро. Повышение зарплаты на 17 евро, конечно же, стало поводом для твитов, в которых явно выражается разочарование.

По крайней мере, с повышением зарплаты можно купить (почти) килограмм ореховов. Если вам не нужны орехи, вы можете купить бутылку водки и банку соленых огурцов за 17 евро.

Ура, забастовка сработала, мы наконец-то можем купить килограмм жареных орехов с клюквой!

Учителя бастуют/бастовали, чтобы зарплату подняли на 33 евро, правительство предложило 17 евро. Как считаете, хорошее предложение?

 Господи, повышение зарплаты на 17 евро... Уходите из школы.

Так как приблежается масленица, расчеты начали проводить и в масленичных булочках. 

С таким дополнением к зарплате, можно себе позволить где-то четыре булочки. Хорошо живем!

Учителя хотели получить на 45 булочек больше, чем в прошлом году.

Правительство предложило 12.

Учителя попросили 20.

Забастовка.

Правительство нашло деньги на 16 булочек.

Учителя. Пусть будет так, но в следующем году пусть будут с изюмом.

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