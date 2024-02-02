LIMON LIVE ⟩ «Жизнь в городе кипит!» Гости из Нарвы рассказали, как зарабатывают на жизнь творчеством

«Я все делаю для того, чтобы быть на плаву!» – говорит Рафаэль.

Рафаэль Шарафетдинов в студии limon LIVE. Фото: Konstantin Sednev

«Все складывается настолько удачно, что мне сейчас грех жаловаться, – признается Рафаэль. – Я могу похвастаться, что на жизнь зарабатываю именно творчеством. Даже если я работаю в Нарва-Йыэсуу, я по официальному договору работаю там певцом. Неважно где – кабак, не кабак, но это моя официальная зарплата. Плюс я еще работаю в сфере многонациональных культур: я могу петь на татарском и других языках, и поэтому я востребован. Я все делаю для того, чтобы быть на плаву!»

Анна Чистоделова в студии Limon LIVE. Фото: Konstantin Sednev

«В моей жизни кипит все. Потому что у меня есть своя сольная карьера, у меня Дом народов, где мне так нравится работать, – перечисляет Рафаэль. – У Ани столько идей, а главное – все творческие личности города приходят к ней, делают вместе проекты и интересные подкасты. Одним словом, жизнь в Нарве кипит!»

Еще Рафаэль занимается преподаванием, в свое время музыкант учился в Гнесинке. Сейчас вокалу учит взрослых, в том числе в социальном центре – это уже получается своеобразная музыкальная терапия.

На уроки вокала к Рафаэлю в Нарве записываются бухгалтеры, инженеры… «Приходят и говорят: Рафаэль, я хочу петь для себя, а через месяц уже у кого-то на дне рождения голосят», – рассказывает певец из Нарвы.

Анна в свое время окончила журфак МГУ, теперь тоже зарабатывает на жизнь в Нарве своей профессией. Жизнью в приграничном городе и Рафаэль, и Анна очень довольны. Эстония маленькая, когда надо где-то выступить – тогда и до столицы рукой подать. А жизнь, по их словам, в Нарве настолько динамичная, что только и успевай посещать различные мероприятия.

Анна Чистоделова и Рафаэль Шарафетдинов в студии Limon LIVE. Фото: Konstantin Sednev

«Человек должен получать от жизни удовольствие, неважно, в каком бы он городе, стране не жил. Все говорят, вот у вас там, в Нарве, так скучно… а нам не скучно!» – уверенно говорит Рафаэль.

«У нас времени не хватает все посетить», – соглашается с ним Анна.

«Главное найти себя. Обучать, работать, делать какие-то проекты. Я знаю очень много людей, которые живут и в больших городах и там скучают, и никуда не ходят», – объясняет Рафаэль.

Анна Чистоделова и Рафаэль Шарафетдинов в студии Limon LIVE. Фото: Konstantin Sednev

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