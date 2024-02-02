Два талантливых человека из Нарвы спелись в прямом смысле этого слова. Он – певец и педагог по вокалу, она – журналист. Рафаэль и Анна, а вместе они – дуэт RANNA. Поют без оглядки на мнение окружающих, впрочем, как и живут – ярко, динамично, с улыбкой на лице. Смотрите ВИДЕО!
LIMON LIVE ⟩ «Жизнь в городе кипит!» Гости из Нарвы рассказали, как зарабатывают на жизнь творчеством
Певец и педагог по вокалу Рафаэль Шарафетдинов в Эстонии знаком многим, он выступает на различных мероприятиях, городских праздниках. Анна Чистоделова долгое время жила в Москве, недавно вернулась в родную Нарву и работает здесь журналистом в местной газете, ведет свой подкаст на радио. Говорит, что хоть и окончила в свое время музыкальную школу, в состав дуэта вошла случайно: приехала к певцу Рафаэлю записать интервью, и опомниться не успела, как родилась творческая коллаборация.
Дуэт решили назвать RАNNA. «Фамилии у нас очень длинные – произносить дольше, чем петь, – с улыбкой объясняет Анна. – К тому же, слово такое красивое, эстонское».
Песни для дуэта Анна пишет сама, говорит, что они как-то сами по себе рождаются. «У нас в городе днем все работают, а вечером сочиняют песни, или идут куда-то петь или играть. Нарва – очень музыкальный город, поверьте», – говорит Анна.
Со своей авторской песней RANNA не только выступали на уличном концерте в Нарве, но и получили гран-при фестиваля Winter Reval Fest, который проходил в Таллинне в начале января.
«Поем дуэтом для души, и именно это – большое счастье», – признается Анна.
Рафаэль соглашается с Анной. «Кайф от самого процесса. Это не какой-то коммерческий проект, мы не преследуем этой цели».
Что же касается профессиональной деятельности, Рафаэль отмечает, что работы у исполнителя очень много и в Нарве, и за ее пределами.
«Я все делаю для того, чтобы быть на плаву!» – говорит Рафаэль.
«Все складывается настолько удачно, что мне сейчас грех жаловаться, – признается Рафаэль. – Я могу похвастаться, что на жизнь зарабатываю именно творчеством. Даже если я работаю в Нарва-Йыэсуу, я по официальному договору работаю там певцом. Неважно где – кабак, не кабак, но это моя официальная зарплата. Плюс я еще работаю в сфере многонациональных культур: я могу петь на татарском и других языках, и поэтому я востребован. Я все делаю для того, чтобы быть на плаву!»
«В моей жизни кипит все. Потому что у меня есть своя сольная карьера, у меня Дом народов, где мне так нравится работать, – перечисляет Рафаэль. – У Ани столько идей, а главное – все творческие личности города приходят к ней, делают вместе проекты и интересные подкасты. Одним словом, жизнь в Нарве кипит!»
Еще Рафаэль занимается преподаванием, в свое время музыкант учился в Гнесинке. Сейчас вокалу учит взрослых, в том числе в социальном центре – это уже получается своеобразная музыкальная терапия.
На уроки вокала к Рафаэлю в Нарве записываются бухгалтеры, инженеры… «Приходят и говорят: Рафаэль, я хочу петь для себя, а через месяц уже у кого-то на дне рождения голосят», – рассказывает певец из Нарвы.
Анна в свое время окончила журфак МГУ, теперь тоже зарабатывает на жизнь в Нарве своей профессией. Жизнью в приграничном городе и Рафаэль, и Анна очень довольны. Эстония маленькая, когда надо где-то выступить – тогда и до столицы рукой подать. А жизнь, по их словам, в Нарве настолько динамичная, что только и успевай посещать различные мероприятия.
«Человек должен получать от жизни удовольствие, неважно, в каком бы он городе, стране не жил. Все говорят, вот у вас там, в Нарве, так скучно… а нам не скучно!» – уверенно говорит Рафаэль.
«У нас времени не хватает все посетить», – соглашается с ним Анна.
«Главное найти себя. Обучать, работать, делать какие-то проекты. Я знаю очень много людей, которые живут и в больших городах и там скучают, и никуда не ходят», – объясняет Рафаэль.
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