ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА ⟩ Смотрите, как прошел в Таллинне фестиваль Winter Reval Fest 2024

Фестиваль проходил в столичном Центре русской культуры, а приняли в нем участие исполнители из Эстонии и Латвии, всего 630 человек.

В состав жюри вошли деятели культуры, артисты, актеры и музыканты из Эстонии, а участники показывали свои таланты в следующих категориях: вокал, хореография, инструментальное творчество, художественное чтение.

«Наш зимний фестиваль второй год подряд приходится на даты Старого Нового года. Это хорошая возможность продлить праздничное настроение. Сколько красок, эмоций, ярких номеров мы увидели за эти два дня! Волшебная атмосфера, встреча старых друзей, обретение новых, обмен эмоциями – праздник получился фееричным и очень теплым», – поделилась впечатлениями один из организаторов Winter Reval Fest Алена Мейдра.

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