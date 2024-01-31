Жертва жестокого нападения собак может остаться без компенсации в 100 000 евро? Адвокат: суд хотел встряхнуть общество

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«Почему именно сейчас?» - спросил Либе. «Это, конечно, не самое худшее, что произошло за последние 30 лет», - сказала Турк, которая считает, что нематериальный ущерб в уголовных судах должен быть увеличен. Эксперт по правовым вопросам привела в пример гражданский суд, где, если о ком-то плохо отзываются по радио, компенсация может составить 10 000 евро.

«В уголовном праве, с другой стороны, нематериальный ущерб жертвам торговли людьми, которых, вероятно, насиловали, избивали, в среднем значительно ниже». Самая высокая компенсация жертве торговли людьми в Эстонии составила 50 000. Подумайте, пять-десять тысяч для жертвы изнасилования. Так что 100 000 - это действительно очень большая цифра», - пояснила Турк.

Она продолжила: «К сожалению, боюсь, что именно поэтому такая выплата невозможна, [...] и я действительно думаю, что суд хотел немного встряхнуть общество».

«Естественно, суд связан с тем, что компенсация нематериального ущерба должна быть соизмерима с уровнем благосостояния общества. [...] Поэтому я боюсь, что вышестоящие суды скажут, что 100 000 за такое преступление - это так необычно по сравнению с нематериальным ущербом, присуждаемым жертвам других очень серьезных преступлений», - отметила Турк, но в заключение добавила, что это не означает, что суды не будут придерживаться этого решения.

Турк желает жертве удачи, призывает ее пройти этот путь до конца и надеется, что подобное мужество будет проявляться и на следующих уровнях судебной системы. «Но если честно, я сомневаюсь в этом», - сказала Турк, говоря о беспрецедентной компенсации и возможности того, что Синиметс когда-либо получит 100 000 евро.

В радиоинтервью адвокат добавила, что двухмесячное реальное тюремное заключение, назначенное владелице собак, также является беспрецедентным в этом деле. «Почему такой тюремный срок? На самом деле, я хочу сказать, что в случае с животноводством, когда по неосторожности причиняется вред здоровью человека, [...] реальный тюремный срок в два месяца за деяние, совершенное по неосторожности, - это беспрецедентный случай».