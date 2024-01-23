КОМПЕНСАЦИЯ 100 000 евро ⟩ Женщина едва избежала смерти: суд вынес решение по делу о нападении собаки

Во вторник днем Тартуский уездный суд признал Монику Антон, владелицу собак, напавших на молодую женщину, виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и приговорил ее к реальному заключению. Адвокат Антон заявил после слушаний, что они будут обжаловать это решение, пишет Elu24.
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Утром 23 января в Тартуском уездном суде состоялось последнее слушание по делу Моники Антон, владелицы собак, напавших на молодую женщину. Антон обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений по неосторожности. Как и на предыдущих слушаниях, подсудимая закрыла лицо маской и отвернулась, когда ее снимали фотографы. Сегодняшнее слушание в основном было посвящено тому, какое наказание будет справедливым для Антон.