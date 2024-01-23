КОМПЕНСАЦИЯ 100 000 евро ⟩ Женщина едва избежала смерти: суд вынес решение по делу о нападении собаки

Утром 23 января в Тартуском уездном суде состоялось последнее слушание по делу Моники Антон, владелицы собак, напавших на молодую женщину. Антон обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений по неосторожности. Как и на предыдущих слушаниях, подсудимая закрыла лицо маской и отвернулась, когда ее снимали фотографы. Сегодняшнее слушание в основном было посвящено тому, какое наказание будет справедливым для Антон.