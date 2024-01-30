Оформление дома - это не только выбор мебели и организация пространства, но и маленькие детали, которые создают уют, но о которых вы не сразу задумываетесь. У нас есть три совета, которые помогут вам быстро превратить свой дом в уютное и комфортное убежище.
Эти три совета сделают ваш дом по-настоящему уютным
Освещение - это ключ к успеху
Освещение необходимо для того, чтобы мы могли видеть, что нам нужно делать, но оно также помогает создать уют и тепло в доме. Именно поэтому мы рекомендуем задуматься об освещении с самого начала, когда вы расставляете мебель. Различные виды освещения, такие как торшеры или настольные лампы, не только практичны, но и являются элементами домашнего декора благодаря своему красивому дизайну. Минималистичные торшеры - яркий элемент декора в простом интерьере в скандинавском стиле. В романтическом интерьере торшеры можно разместить возле дивана или кресла, чтобы обеспечить дополнительное освещение для чтения, наслаждения теплой чашкой чая или просмотра телевизора. Настольные лампы идеально смотрятся на прикроватной тумбочке, письменном столе или подоконнике. Обеденный стол украсит регулируемое освещение. Во время приема пищи свет будет более мягким, а если этот же стол используется, например, для домашнего офиса, то можно установить более яркий свет. Откройте для себя различные стили торшеров, настольных ламп и других осветительных приборов от Kaup24 и Hansapost и украсьте свой дом правильным освещением!
Используйте растения в интерьере
Растения, как известно, очень полезны в интерьере: они привносят в помещение зелень, дарят душевное спокойствие, создают благоприятный микроклимат и чистый воздух. Существует множество причин, по которым вам стоит привнести в комнату больше растений. Поверьте, добавив всего несколько растений в гостиную или спальню, вы сделаете ее намного свежее и приятнее. Как вы можете интегрировать растения в свой дом? Чтобы грамотно их использовать, важно обеспечить им необходимые условия для роста и разместить таким образом, чтобы они выделялись в комнате.
Для этого мы рекомендуем вам позаботиться о том, чтобы растениям было достаточно света там, где вы планируете их разместить. Используйте тумбы для цветов, подвесьте их к потолку вместе с горшками или поставьте на шкаф, полку или подоконник, подойдет и обеденный стол (если у вас есть свободное место). Используя различные плоскости и растения разных размеров, вы сможете создать универсальные решения, которые будут выступать в качестве элементов дизайна комнаты.
Не забудьте о мягком текстиле
На мягкие подушки не просто приятно плюхнуться, они еще и добавляют мягкости всему пространству. Используйте декоративные подушки на мягкой мебели, смешивайте и сочетайте варианты с различными узорами и цветами. Украсьте ими как гостиную, так и спальню.
В дополнение к матрасам подберите ковры в тон комнате. Положите ковер перед диваном, под обеденным столом или в прихожей. Выбирайте ковры с различными узорами и цветами, чтобы они соответствовали общему интерьеру и добавляли либо баланс, либо смелые, привлекающие внимание акценты. Ковры могут гармонично сочетаться с полом. Например, если вы выбрали светлый ламинат, то цветной ковер - это как раз то, что нужно, чтобы привлечь внимание. О коврах можно задуматься, когда вы только начинаете ремонт, но знаете, что замена пола не за горами.
Последний вид текстиля, о котором не стоит забывать, - это шторы. Длинные шторы придают комнате роскошь и уют. Для лета выбирайте более легкие шторы, например, льняные, а для зимы - более плотные, например, бархатные или из прочного хлопка. Можно также сочетать разные шторы, например, выбрать шторы с занавесками снизу и боковые шторы сверху.
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