Эти три совета сделают ваш дом по-настоящему уютным

Освещение - это ключ к успеху

Освещение необходимо для того, чтобы мы могли видеть, что нам нужно делать, но оно также помогает создать уют и тепло в доме. Именно поэтому мы рекомендуем задуматься об освещении с самого начала, когда вы расставляете мебель. Различные виды освещения, такие как торшеры или настольные лампы, не только практичны, но и являются элементами домашнего декора благодаря своему красивому дизайну. Минималистичные торшеры - яркий элемент декора в простом интерьере в скандинавском стиле. В романтическом интерьере торшеры можно разместить возле дивана или кресла, чтобы обеспечить дополнительное освещение для чтения, наслаждения теплой чашкой чая или просмотра телевизора. Настольные лампы идеально смотрятся на прикроватной тумбочке, письменном столе или подоконнике. Обеденный стол украсит регулируемое освещение. Во время приема пищи свет будет более мягким, а если этот же стол используется, например, для домашнего офиса, то можно установить более яркий свет. Откройте для себя различные стили торшеров, настольных ламп и других осветительных приборов от Kaup24 и Hansapost и украсьте свой дом правильным освещением!