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4 неожиданных способа недорого обновить свой дом

Kaup24
4 неожиданных способа недорого обновить свой дом
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Фото: Pixabay

 

Приближается зима, и мы часто ищем занятия для дома. Один из способов - обновить домашний декор. Эта идея может показаться требующей больших затрат, но это не обязательно так. Мы дадим вам несколько советов о том, как недорого придать вашему дому совершенно новый облик.

 

 

Поменять оконные покрытия

Одним из самых простых и разумных способов является замена оконных покрытий, будь то шторы, жалюзи или что-то еще. Наилучшие результаты дает замена штор. Если на окнах вашей гостиной висят тонкие белые занавески, самое время поменять их на более смелый вариант. В зависимости от того, преобладают ли в остальной части комнаты холодные или теплые тона, подберите цвет, который освежит дом и подойдет для штор. Выбрав стильные и новые шторы для комнаты, можно значительно изменить ее общий вид. Мы думаем, что вы будете удивлены тем, какую большую роль играют шторы в комнате. Экспериментируйте со шторами разных цветов и материалов!

Аналогичным образом можно привнести новые краски и свежесть, заменив жалюзи и другие оконные покрытия. Добавление штор на окна, которые раньше были закрыты только жалюзи, также является решением проблемы. Существует множество вариантов!

Установите в комнате зеркало и положите красивый ковер

Зеркало помогает создать большее впечатление от комнаты, а также это очень практичный предмет. При выборе зеркала можно использовать раму, чтобы подчеркнуть стиль комнаты и импровизировать с формами. Зеркало может быть самых разных типов: подвесное, с мягкой рамой или интегрированное в мебель. Какое зеркало выбрать? Kaup24 может дать совет.

У вас в доме уже есть ковры? Если нет, то сейчас самое время их добавить. Ковры придают комнате уют и красоту. Не обязательно покрывать коврами все свободное пространство пола, достаточно положить красивый ковер под обеденный стол или перед диваном.

Если интерьер дома простой и монохромный, можно использовать ковры, чтобы добавить новые узоры. Если в комнате уже много цветов и различных узоров, уравновесьте весь интерьер однотонным ковром.

Декорации, декорации и еще раз декорации

Я думаю, что ни один дизайнер интерьера не устанет это повторять. Множество мелких деталей связывает комнату воедино и придает ей общий характер. Комната с белыми стенами может стать очень уютным помещением, если грамотно использовать различные предметы декора. Это могут быть большие вазы, расставленные на полу, шкафы, полки или даже фотографии и картины на стенах.

Книги для журнального столика и фотографии семьи и близких в рамке идеально подойдут для диванного столика.

Чтобы придать своему дому новый облик и создать настоящий эффект hygge, используйте разнообразные предметы декора. Мы предлагаем найти способ добавить в ваш дом следующее: декоративные подушки на диване, пледы, вазы и большие чаши, фотографии в рамке и различные картины на стенах. Сделайте отдых на диване и времяпрепровождение дома приятный и уютным!

Последний штрих за комнатными растениями

Знаете ли вы, что растения не только декоративны, но и очищают наш воздух и балансируют влажность? Теперь у вас есть еще одна причина наполнить свой дом красивыми растениями.

В выборе растений нет никаких правил, просто выбирайте те, которые вам нравятся и за которыми вы можете ухаживать. Некоторые растения более чувствительны к условиям выращивания, другие - не так сильно. Украсьте ими подоконники, обеденный стол и полки. Возьмите макраме и подвесьте растения над окнами или в других местах дома.

Освежить и обновить свой дом не всегда означает сделать ремонт, можно добиться многих обновлений с помощью небольших изменений. Удачи вам в оформлении!

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