4 неожиданных способа недорого обновить свой дом

Поменять оконные покрытия

Одним из самых простых и разумных способов является замена оконных покрытий, будь то шторы, жалюзи или что-то еще. Наилучшие результаты дает замена штор. Если на окнах вашей гостиной висят тонкие белые занавески, самое время поменять их на более смелый вариант. В зависимости от того, преобладают ли в остальной части комнаты холодные или теплые тона, подберите цвет, который освежит дом и подойдет для штор. Выбрав стильные и новые шторы для комнаты, можно значительно изменить ее общий вид. Мы думаем, что вы будете удивлены тем, какую большую роль играют шторы в комнате. Экспериментируйте со шторами разных цветов и материалов!

Аналогичным образом можно привнести новые краски и свежесть, заменив жалюзи и другие оконные покрытия. Добавление штор на окна, которые раньше были закрыты только жалюзи, также является решением проблемы. Существует множество вариантов!

Установите в комнате зеркало и положите красивый ковер

Зеркало помогает создать большее впечатление от комнаты, а также это очень практичный предмет. При выборе зеркала можно использовать раму, чтобы подчеркнуть стиль комнаты и импровизировать с формами. Зеркало может быть самых разных типов: подвесное, с мягкой рамой или интегрированное в мебель. Какое зеркало выбрать? Kaup24 может дать совет.