4 неожиданных способа недорого обновить свой дом

Если интерьер дома простой и монохромный, можно использовать ковры, чтобы добавить новые узоры. Если в комнате уже много цветов и различных узоров, уравновесьте весь интерьер однотонным ковром.
Декорации, декорации и еще раз декорации
Я думаю, что ни один дизайнер интерьера не устанет это повторять. Множество мелких деталей связывает комнату воедино и придает ей общий характер. Комната с белыми стенами может стать очень уютным помещением, если грамотно использовать различные предметы декора. Это могут быть большие вазы, расставленные на полу, шкафы, полки или даже фотографии и картины на стенах.
Книги для журнального столика и фотографии семьи и близких в рамке идеально подойдут для диванного столика.
Чтобы придать своему дому новый облик и создать настоящий эффект hygge, используйте разнообразные предметы декора. Мы предлагаем найти способ добавить в ваш дом следующее: декоративные подушки на диване, пледы, вазы и большие чаши, фотографии в рамке и различные картины на стенах. Сделайте отдых на диване и времяпрепровождение дома приятный и уютным!
Последний штрих за комнатными растениями
Знаете ли вы, что растения не только декоративны, но и очищают наш воздух и балансируют влажность? Теперь у вас есть еще одна причина наполнить свой дом красивыми растениями.
В выборе растений нет никаких правил, просто выбирайте те, которые вам нравятся и за которыми вы можете ухаживать. Некоторые растения более чувствительны к условиям выращивания, другие - не так сильно. Украсьте ими подоконники, обеденный стол и полки. Возьмите макраме и подвесьте растения над окнами или в других местах дома.
Освежить и обновить свой дом не всегда означает сделать ремонт, можно добиться многих обновлений с помощью небольших изменений. Удачи вам в оформлении!