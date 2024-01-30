СМОТРИТЕ ⟩ Житель Пирита стал свидетелем удивительного зрелища

Во вторник утром, 30 января, с редакцией поделился видеороликом житель Пирита, который заметил семь косуль, пробегающих мимо его дома.

Напомним, что в минувшее воскресенье, 28 января, читательница Limon.ee также поделилась с нами интересным роликом, сделанным в Ласнамяэ. Наблюдательная читательница, проходя мимо детского сада Kivila, заметила двух лис. По словам женщины, сначала обе гостьи детского сада мирно лежали на снегу, а потом одна из них решила немного прогуляться.

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Несколько недель назад житель Эстонии по имени Роланд, ехавший по шоссе в Пярнумаа, вдруг увидел на дороге косулю. Он остановил машину, но косуля и не думала уходить с дороги. Тогда Роланд решил самостоятельно увести ее в лес.

Если животное получило травму или попало в беду во время городского движения, необходимо сообщить об этом в Инспекцию по окружающей среде по телефону 1313.