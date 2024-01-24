СОЦСЕТИ ГУДЯТ ⟩ «Я сыта по горло всем этим!» Колебания Каи Каллас по поводу президентского приема вызвали шквал недоумения

Во вторник, 23 января, Кая Каллас сообщила, что, возможно, она тоже не будет присутствовать на приеме по случаю Дня независимости. «Похоже, в этом году на президентском приеме будет много места и еды всем хватит. Пару раз, когда я ходил, там было очень тесно, и еда сразу заканчивалась», - написал в социальных сетях журналист Эркки Баховски, пишет Elu24.
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В пятницу, 19 января, стало известно, что в этом году глава государства Алар Карис не будет рассылать приглашения всем членам Рийгикогу на прием по случаю Дня независимости. «От парламента приглашены правление Рийгикогу, председатели и заместители председателей комиссий, а также лидеры политических фракций», - подтверждает советник президента по связям с общественностью Индрек Треуфельдт.