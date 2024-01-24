СОЦСЕТИ ГУДЯТ ⟩ «Я сыта по горло всем этим!» Колебания Каи Каллас по поводу президентского приема вызвали шквал недоумения

Во вторник, 23 января, Кая Каллас сообщила, что, возможно, она тоже не будет присутствовать на приеме по случаю Дня независимости. «Похоже, в этом году на президентском приеме будет много места и еды всем хватит. Пару раз, когда я ходил, там было очень тесно, и еда сразу заканчивалась», - написал в социальных сетях журналист Эркки Баховски, пишет Elu24.