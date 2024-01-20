СМОТРИТЕ ⟩ Реформистка Сутроп о приеме, на который Алар Карис позвал не всех: это упразднение Рийгикогу

В пятницу, 19 января, стало известно, что в этом году глава государства Алар Карис не будет рассылать приглашения всем членам Рийгикогу на прием по случаю Дня независимости. «От парламента приглашены правление Рийгикогу, председатели и заместители председателей комиссий, а также лидеры политических фракций», - подтверждает советник президента по связям с общественностью Индрек Треуфельдт.

«Уважаемый господин президент! То, что в этом году вы решили не приглашать некоторых членов Рийгикогу на прием по случаю Дня независимости, оскорбительно», - отмечает Маргит Сутроп, член Рийгикогу. «Это задевает достоинство конституционного института и никак не содействует защите независимости Эстонской Республики, которая сейчас хрупка как никогда».

Сутроп признает, что ее возмущение не носит личного характера. «Я посещала президентский прием в течение 20 лет и даже немного рада, что в этом году смогу отпраздновать День рождения Республики не только с супругом, но и с матерью, детьми и внуками», - объясняет она, добавляя, что не любит хвастаться нарядами.

«В прошлом году я пожертвовал на дроны в Украине деньги, которые сэкономила на пошиве новой одежды. Но я воспринимаю неприглашение некоторых членов парламента как оскорбление Рийгикогу», - пишет Сутроп в социальной сети. «Это упразднение Рийгикогу».

«Очень важно, чтобы ВСЕ депутаты чувствовали, что в силу своей должности они находятся на службе Эстонского государства и что они должны отбросить все свои личные и партийные интересы и служить Эстонскому государству», - говорит Сутроп.

Читайте пост целиком!