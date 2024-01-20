«Я понимаю, что президент хотел наказать и унизить Рийгикогу. Но я не уверен, что это что-то изменит к лучшему», - комментирует Раймонд Кальюлайд, депутат Рийгикогу. «Президент должен объединять». Об этом пишет Elu24.
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СТРАСТИ КИПЯТ ⟩ Раймонд Кальюлайд о предстоящему приеме по случаю Дня независимости: президент хотел наказать и унизить Рийгикогу
В пятницу, 19 января, стало известно, что в этом году глава государства Алар Карис не будет рассылать приглашения всем членам Рийгикогу на прием по случаю Дня независимости. «От парламента приглашены правление Рийгикогу, председатели и заместители председателей комиссий, а также лидеры политических фракций», - подтверждает советник президента по связям с общественностью Индрек Треуфельдт.