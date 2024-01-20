СТРАСТИ КИПЯТ ⟩ Раймонд Кальюлайд о предстоящему приеме по случаю Дня независимости: президент хотел наказать и унизить Рийгикогу

В пятницу, 19 января, стало известно, что в этом году глава государства Алар Карис не будет рассылать приглашения всем членам Рийгикогу на прием по случаю Дня независимости. «От парламента приглашены правление Рийгикогу, председатели и заместители председателей комиссий, а также лидеры политических фракций», - подтверждает советник президента по связям с общественностью Индрек Треуфельдт.