«Я прочитала это в Elu24, что такова жизнь члена Рийгикогу», - подтверждает редакции бывшая центристка Эстер Карузе, добавляя, что до не доходило никаких извещений об изменениях в организации Дня независимости. «Это очень неприятный сюрприз...»
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ПЛОХОЙ СЮРПРИЗ ⟩ Эстер Карузе, оставшаяся без пригласительного на прием: платье шьют, и половина суммы уже отдана
В пятницу стало известно, что в этом году глава государства Алар Карис не будет рассылать приглашения всем членам Рийгикогу на прием по случаю Дня независимости. «От парламента приглашены правление Рийгикогу, председатели и заместители председателей комиссий, а также лидеры политических фракций», - подтверждает советник президента по связям с общественностью Индрек Треуфельдт.