ВИДЕО ⟩ Собака, которую бросила эстонская знаменитость, все еще ищет новую семью

В начале года любителей животных потрясла новость о том, что мастер каламбура Кейти Вилмс бросила свою любимицу Мадонну. «Она нашла дорогу туда, откуда я ее забрала, чтобы принести кому-то еще столько же радости и помощи, сколько она принесла мне», - прокомментировала тогда Вилмс. Но по сей день милая девочка-собака так и не обрела нового хозяина, пишет Elu24.
С 3 января черно-белая собака Мадонна снова ищет свой дом в таллиннском приюте. На сайте Varjupaikade MTÜ можно найти подробное описание жизни, которая, вероятно, никогда не была легкой, собаки.
В августе 2023 года Мадонна нашла дом у мастера каламбура Кейти Вилмса, но, согласно полученной Elu24 информации, собака вскоре снова попала в приют.
«Она нашла дорогу туда, откуда я ее забрала, чтобы принести кому-то еще столько же радости и помощи, сколько она принесла мне. В середине января я переезжаю в Уганду, в Африку, так что все хорошо, что хорошо кончается», - сказала Вилмс в интервью редакции.
Три дня назад приют также опубликовал видео с собакой на платформе TikTok, которое набрало уже около 25 000 просмотров. «За свою короткую жизнь он уже дважды была брошена. Теперь она снова под опекой приюта и ждет своего человека», - говорится в опубликованном приютом видео.
«Мегамилая собака!», - говорит один из комментаторов. Другие добавляют, что взяли бы собаку, если бы у них дома уже не было бы своих.
@varjupaik Märgi kommentaarides sõber, kes võiks Madonnale kodu pakkuda! 🐶 #eesti #eestitiktok #varjupaik ♬ La Isla Bonita - Madonn