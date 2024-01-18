ВИДЕО ⟩ Собака, которую бросила эстонская знаменитость, все еще ищет новую семью

С 3 января черно-белая собака Мадонна снова ищет свой дом в таллиннском приюте. На сайте Varjupaikade MTÜ можно найти подробное описание жизни, которая, вероятно, никогда не была легкой, собаки.

В августе 2023 года Мадонна нашла дом у мастера каламбура Кейти Вилмса, но, согласно полученной Elu24 информации, собака вскоре снова попала в приют.

«Она нашла дорогу туда, откуда я ее забрала, чтобы принести кому-то еще столько же радости и помощи, сколько она принесла мне. В середине января я переезжаю в Уганду, в Африку, так что все хорошо, что хорошо кончается», - сказала Вилмс в интервью редакции.

Три дня назад приют также опубликовал видео с собакой на платформе TikTok, которое набрало уже около 25 000 просмотров. «За свою короткую жизнь он уже дважды была брошена. Теперь она снова под опекой приюта и ждет своего человека», - говорится в опубликованном приютом видео.

«Мегамилая собака!», - говорит один из комментаторов. Другие добавляют, что взяли бы собаку, если бы у них дома уже не было бы своих.