ПОИГРАЛАСЬ И ХВАТИТ? ⟩ Собаку Кейти Вилмс, мастера каламбура, нашли на улице и вернули в приют: хозяйка забирать питомца не планирует

«Собака выздоровела в приюте, ее вылечили, нашли дом, но потом судьба снова показала ей свое угрюмое лицо - Мадонна вновь в приюте», - так описывают ситуацию с собакой, ищущую дом, на сайте Varjupaikade MTÜ. Только прошлым летом мастер каламбура Кейти Вилмс забрала собаку с несчастной судьбой к себе, а через несколько месяцев Мадонну нашли на улице.