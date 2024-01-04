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ПОИГРАЛАСЬ И ХВАТИТ? ⟩ Собаку Кейти Вилмс, мастера каламбура, нашли на улице и вернули в приют: хозяйка забирать питомца не планирует

Геттер Трумси Кетлин Крузе
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В августе Кейти Вилмс взяла из приюта собаку Мадонну.
В августе Кейти Вилмс взяла из приюта собаку Мадонну. Фото: Varjupaikade MTÜ/kuvatõmmised Instagramist/Elu24 kollaaž

«Собака выздоровела в приюте, ее вылечили, нашли дом, но потом судьба снова показала ей свое угрюмое лицо - Мадонна вновь в приюте», - так описывают ситуацию с собакой, ищущую дом, на сайте Varjupaikade MTÜ. Только прошлым летом мастер каламбура Кейти Вилмс забрала собаку с несчастной судьбой к себе, а через несколько месяцев Мадонну нашли на улице.

С 3 января черно-белая собака Мадонна снова ищет свой дом в таллиннском приюте. На сайте Varjupaikade MTÜ можно найти подробное описание жизни, которая, вероятно, никогда не была легкой, собаки.

«Ее прежняя жизнь, конечно, не была счастливой. В приют собака попала с расстройством желудка и тугой цепью, свисающей с ошейника. Она никогда не питалась хорошо и не получала человеческой заботы», - таково краткое описание жизни Мадонны до того, как она попала в приют.

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