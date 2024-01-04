«Собака выздоровела в приюте, ее вылечили, нашли дом, но потом судьба снова показала ей свое угрюмое лицо - Мадонна вновь в приюте», - так описывают ситуацию с собакой, ищущую дом, на сайте Varjupaikade MTÜ. Только прошлым летом мастер каламбура Кейти Вилмс забрала собаку с несчастной судьбой к себе, а через несколько месяцев Мадонну нашли на улице.
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ПОИГРАЛАСЬ И ХВАТИТ? ⟩ Собаку Кейти Вилмс, мастера каламбура, нашли на улице и вернули в приют: хозяйка забирать питомца не планирует
С 3 января черно-белая собака Мадонна снова ищет свой дом в таллиннском приюте. На сайте Varjupaikade MTÜ можно найти подробное описание жизни, которая, вероятно, никогда не была легкой, собаки.