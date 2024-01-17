ВИДЕО ⟩ Возможно только в Таллинне! Горячий эстонский мужчина вышел на пробежку на морозе в одних шортах

В Таллинне семь градусов мороза, но это не для всех повод утеплиться! В самом центре столицы на перекресте Нарвского шоссе и улицы Петроолеуми взору жителей и гостей города открылась очень необычная картина - мужчина, занимающийся бегом в одних шортах.