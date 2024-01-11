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СМОТРИ ⟩ Рэпер Nublu выложил фото с финским коллегой: внимание поклонников привлекла одна маленькая деталь

Limon.ee
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Фото: Rauno Liivand

В среду вечером было объявлено, что рэпер Nublu выступит на финском конкурсе Uuden Musiikin Kilpailu вместе с Микаэлем Габриэлем. На фотографии, опубликованной на странице Nublu в Instagram, внимание поклонников привлекла одна маленькая деталь, пишет Elu24.

Вчера были объявлены семь финалистов финского конкурса песни Евровидение Uuden Musiikin Kilpailu или UMK. В список также вошел совместный сингл Vox Populi рэпера Нублу и Микаэля Габриэля.

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