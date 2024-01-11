СМОТРИ ⟩ Рэпер Nublu выложил фото с финским коллегой: внимание поклонников привлекла одна маленькая деталь

В среду вечером было объявлено, что рэпер Nublu выступит на финском конкурсе Uuden Musiikin Kilpailu вместе с Микаэлем Габриэлем. На фотографии, опубликованной на странице Nublu в Instagram, внимание поклонников привлекла одна маленькая деталь, пишет Elu24.