В ЧЕМ ПРИЧИНА? ⟩ Эстонский рэпер Nublu решил выступать на Евровидение за другую страну

На прошлой неделе появились слухи о том, что отечественный рэпер Nublu поедет на «Евровидение» вместе с финским рэпером Микаэлем Габриэлем. «Согласно просочившейся фотографии, Нублу в этом году поедет на UMK, финский конкурс песни Евровидение, вместе с Микаэлем Габриэлем!!!» – написал в редакцию Elu24 один из источников.

Однако во вторник вечером слухи подтвердились, когда были объявлены семь финалистов финского конкурса песни Евровидение Uuden Musiikin Kilpailu или UKM. В шорт-лист вошли рэперы Нублу и Микаэль Габриэль, чья песня называется «Vox Populi».

Песни, которые будут бороться за право представлять Финляндию на Евровидении:

1. Cyan Kicks - «Dancing With Demons»

2. Sexmane - «Mania»

3. Sara Siipola - «Paskana

4. Jesse Markin - «Glow»

5. Windows95man - «No Rules!»

6. Sini Sabotage - «Kuori Mua»

7. Mikael Gabriel x nublu - «Vox Populi»

Семь конкурсных сюжетов будут представлены слушателям с 11 по 19 января, причем каждый будний день будет публиковаться по одному сюжету. Первая история будет опубликована в полночь, сообщает официальный портал Евровидения.

Заявка Микаэля Габриэля и Nublu будет опубликована 19 января.