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Авиабилеты в разгар этого лета существенно подорожают: в чем причина?

Limon.ee
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Путешествие. Иллюстративное фото.
Путешествие. Иллюстративное фото. Фото: Yaroslav Astakhov/Shutterstock

Этим летом могут вырасти цены на авиабилеты из-за проблем с самолетами Boeing, пишет Unian.

Руководитель авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири рассказал, что после инцидента с авиакомпанией Alaskan Airlines были приостановленны полеты 171 самолета Boeing 737 Max 9. Это окажет прямое влияние на цены авиабилетов этим летом. Об этом сообщает The Sun.

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«Пропускная способность является серьезной проблемой, поэтому цены на авиабилеты, особенно в разгар лета, будут выше, поскольку в Европе будет меньше пропускной способности на короткие расстояния», - отметил О'Лири.

Также он предупредил, что бюджетной авиакомпании этим летом будет «не хватать 10 самолетов» из-за задержки с поставками их собственных самолетов Boeing. По его словам, компания должна получить 57 самолетов до конца апреля, и вероятно, удастся получить еще 50 до конца июня.

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