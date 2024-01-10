Авиабилеты в разгар этого лета существенно подорожают: в чем причина?

Руководитель авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири рассказал, что после инцидента с авиакомпанией Alaskan Airlines были приостановленны полеты 171 самолета Boeing 737 Max 9. Это окажет прямое влияние на цены авиабилетов этим летом. Об этом сообщает The Sun.
«Пропускная способность является серьезной проблемой, поэтому цены на авиабилеты, особенно в разгар лета, будут выше, поскольку в Европе будет меньше пропускной способности на короткие расстояния», - отметил О'Лири.
Также он предупредил, что бюджетной авиакомпании этим летом будет «не хватать 10 самолетов» из-за задержки с поставками их собственных самолетов Boeing. По его словам, компания должна получить 57 самолетов до конца апреля, и вероятно, удастся получить еще 50 до конца июня.