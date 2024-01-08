ВИДЕО ⟩ В США нашли часть самолета, которая внезапно оторвалась во время полета

Часть, оторвавшаяся от самолета Alaska Airlines во время полета, была обнаружена во дворе американского учителя по имени Боб. Об этом пишет Би-би-си.

Власти проводили поиск детали в Портленде, где экстренно сел самолет. По словам следователей, авиакомпания Alaska Airlines ввела ограничения на полет самолета Boeing, потерпевшего взрыв в воздухе, после предупреждений о повышенном давлении за несколько дней до пятничного инцидента.

Отметим, что, потеряв часть фюзеляжа, самолет Boeing 737 Max 9 совершил благополучную аварийную посадку в Портленде. На борту рейса в Онтарио, штат Калифорния, находились 177 пассажиров и членов экипажа.