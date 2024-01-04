«ЛЮДИ БУДУТ БЕДСТВОВАТЬ» ⟩ Елена Варик сделала прогноз для Эстонии на 2024 год и сказала, когда закончится война в Украине

Увы, карты показывают, что 2024 год будет для Эстонии тяжелым. Фото: Konstantin Sednev

«Точно вижу одно: несмотря на все трудности Эстонии, у нашей страны все равно есть ангелы хранители, – говорит Елена Варик. – Если бы правительство и люди в Эстонии придерживались золотой середины, распределяли бы свое внимание равномерно во все чаши человеческой жизни, жизнь бы очень быстро наладилась. Допустим, правительство, чтобы они не только бросали все силы на внешнюю политику, но и обратили свой взор на внутреннюю политику, на то, как люди живут».

Судя по картам, лето проживем достаточно спокойно, но на конец года выпадает интересная карта. «Где-то после сентября и до конца 2024 года на арену выходит обманчивый молодой человек, который займет высокое положение в обществе», – говорит Варик. Таролог отмечает, что Кая Каллас к этому времени уже покинет пост премьер-министра и перейдет на более высокую должность за границей, и вот именно ее место займет этот мужчина.