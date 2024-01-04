Прогнозы эстонского таролога сбываются с удивительной точностью. В начале 2024 года мы попросили Елену Варик разложить карты, чтобы узнать, к чему жителям Эстонии готовиться в наступившем году. Впрочем, увидела Елена на картах и окончание войны в Украине.
«ЛЮДИ БУДУТ БЕДСТВОВАТЬ» ⟩ Елена Варик сделала прогноз для Эстонии на 2024 год и сказала, когда закончится война в Украине
Руководитель благотворительного фонда Donum Vitae, общественный деятель, баронесса Елена Варик с детства раскладывает карты. За предсказаниями к ней обращаются политики, банкиры и другие известные люди из Эстонии и не только.
На 2024 год для Эстонии выпадает карта «Башня», а это, по словам таролога, означает тяжелые времена.
«Год будет очень тяжелый, всем нам придется потуже затянуть пояса, – говорит Елена Варик. – Будет не хватать денег, люди будут бедствовать».
Впрочем, тяжелым год будет не только для Эстонии, но и для других стран, в мире все взаимосвязано. По картам Варик видит серьезный конфликт между США и Китаем в 2024 году. «Будет очень сильное обострение конфликта, вплоть до того, что Китай будет на грани разрыва дипломатических отношений с США», – предупреждает эстонский таролог. Из позитивных событий в мире в 2024 году Варик предвидит какое-то грандиозное открытие в сфере искусственного интеллекта.
Также, по словам Варик, именно в 2024 году закончится война в Украине. «Это случится ближе к середине года, военные действия закончатся летом, – уточняет Варик. – Целостность Украины будет нарушена, все будет зависеть от того, как и кому удастся договорится. Вижу в Украине еще и какой-то женский бунт».
Вернемся же к нашей стране. Варик уверена, что реальной угрозы со стороны восточного соседа для Эстонии нет и не предвидится. «Какая-то политическая игра затевается, но я не вижу военных действий на территории Эстонии. А бомбоубежища в подвалах пускай строят, через несколько лет в них будут делать ночные клубы», – говорит Варик.
«Точно вижу одно: несмотря на все трудности Эстонии, у нашей страны все равно есть ангелы хранители, – говорит Елена Варик. – Если бы правительство и люди в Эстонии придерживались золотой середины, распределяли бы свое внимание равномерно во все чаши человеческой жизни, жизнь бы очень быстро наладилась. Допустим, правительство, чтобы они не только бросали все силы на внешнюю политику, но и обратили свой взор на внутреннюю политику, на то, как люди живут».
Судя по картам, лето проживем достаточно спокойно, но на конец года выпадает интересная карта. «Где-то после сентября и до конца 2024 года на арену выходит обманчивый молодой человек, который займет высокое положение в обществе», – говорит Варик. Таролог отмечает, что Кая Каллас к этому времени уже покинет пост премьер-министра и перейдет на более высокую должность за границей, и вот именно ее место займет этот мужчина.
«Карты говорят о том, что человек этот не будет выполнять свои обещания. До того, как он встанет на эту должность, он будет обещать одно, а выполнять эти обещания не будет, – читает по картам Елена Варик. – У него будут умные советчики, которые подскажут, как правильно вести политику Эстонии. И он политику Эстонии повернет в сторону людей, и больше будет думать о том, как живут граждане своей страны. Через какое-то время он станет очень авторитетным и уважаемым человеком в Эстонии. Его даже простят за огрехи – невыполненные обещания. Именно он выведет Эстонию к свету, но это уже будет понятно в 2025 году».
По словам Варик, очень много людей за 2024 год поменяется в Эстонии у власти. «Кстати, начнут приходить люди, которые разбираются в экономике. В марте кто-то будет думать об очень большом кредите, но в итоге этот кредит получить не удастся. Из-за этого кому-то даже придется уйти со своего поста, – говорит Варик. – А из-за того, что не получится взять этот кредит, в Эстонии примут какой-то кабальный закон для граждан, для малого бизнеса».
Еврибор еще будет расти, но в конце марта – начале апреля снизится. Такие же приятные новости будут в июле – еврибор снова чуть-чуть упадет. Еще будут колебания, но перед Новым годом он снизится значительно.
Как бы грустно ни звучал прогноз для Эстонии на 2024 год, Елена Варик уверена в одном: в 2025 году нас ждет выход из кризиса и процветание, осталось только до этого времени дожить. На 2025 год у Еленаы Варик выпадает карта «Звезда», а иначе «Карта исполнения желаний».
«Для жителей Эстонии это очень хорошая карта, это говорит о том, что чаяния и желания многих людей исполнятся, дорога Эстонии пойдет вверх!» – уверена Варик.