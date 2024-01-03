ФОТО ⟩ Жители Эстонии наблюдали необычное природное явление

Морозная погода привела к появлению в небе удивительное явление гало. «Гало - это беловатое или слабое радужного цвета кольцеобразное оптическое явление вокруг сильного источника света, которое образуется в результате отражения и преломления света от крошечных кристаллов льда, парящих в воздухе», - объясняет Агентство по окружающей среде в социальных сетях. Об этом пишет Elu24.
Синоптик Кайро Кийцак сообщает в социальных сетях, что явления гало снова привлекают внимание людей.
«Явления гало возникают в результате кристаллов льда в перистых и перисто-слоистых облаках в верхней тропосфере на высоте от пяти до десяти километров», - пишет Агентство по окружающей среде.
Айри, живущая неподалеку от Хаанья, поделилась необычной фотографией явления гало в разделе комментариев к посту Кийцака.
Агентство по окружающей среде описывает гало как беловатый или слабо-радужный округлый оптический феномен вокруг сильного источника света, вызванный отражением и преломлением света от крошечных кристаллов льда, парящих в воздухе.
В природе гало возникает вокруг Солнца или Луны, а в городах - вокруг мощных уличных фонарей.
В разделе комментариев к посту Кийцака Маи, живущая недалеко от Тырва, тоже поделилась фотографией явления гало.
Агентство по окружающей среде объясняет, что чаще всего можно увидеть одно или два ложных солнца на краях Солнца, 22-градусное гало и солнечные столбы (их еще называют солнечными столбами).
Время от времени на небе можно наблюдать комплексные гало, в которых одновременно присутствуют разные формы, но они встречаются реже.
Прошлой весной в небе над Таллинном также можно было наблюдать явление гало. Тогда расивый метеорологический эффект вызвал удивление многих горожан.
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