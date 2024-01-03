ФОТО ⟩ Жители Эстонии наблюдали необычное природное явление

Синоптик Кайро Кийцак сообщает в социальных сетях, что явления гало снова привлекают внимание людей.

«Явления гало возникают в результате кристаллов льда в перистых и перисто-слоистых облаках в верхней тропосфере на высоте от пяти до десяти километров», - пишет Агентство по окружающей среде.

Айри, живущая неподалеку от Хаанья, поделилась необычной фотографией явления гало в разделе комментариев к посту Кийцака.

Halonähtus. Фото: Airi / Facebook

Агентство по окружающей среде описывает гало как беловатый или слабо-радужный округлый оптический феномен вокруг сильного источника света, вызванный отражением и преломлением света от крошечных кристаллов льда, парящих в воздухе.

В природе гало возникает вокруг Солнца или Луны, а в городах - вокруг мощных уличных фонарей.

В разделе комментариев к посту Кийцака Маи, живущая недалеко от Тырва, тоже поделилась фотографией явления гало.

Halonähtus. Фото: Mai / Facebook

Агентство по окружающей среде объясняет, что чаще всего можно увидеть одно или два ложных солнца на краях Солнца, 22-градусное гало и солнечные столбы (их еще называют солнечными столбами).

Время от времени на небе можно наблюдать комплексные гало, в которых одновременно присутствуют разные формы, но они встречаются реже.

Прошлой весной в небе над Таллинном также можно было наблюдать явление гало. Тогда расивый метеорологический эффект вызвал удивление многих горожан.

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