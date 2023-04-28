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Не только химтрейлы, но и чудо природы: в небе Таллинна наблюдали таинственный ореол

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Природное явление гало в небе над Таллинном
Природное явление гало в небе над Таллинном Фото: Сона Нагиева

Жители Таллинна заметили на небе природное явление – гало. Этот явление обусловлено наличием перистых облаков в верхней тропосфере, сложенных из кристалликов льда. Красивый метеорологический эффект вызвал удивление многих горожан.

Спешка - не повод забывать о красоте окружающего мира. Недавние исследования показали, что люди, которые обращают внимание на окружающую их среду, испытывают большее чувство удовлетворенности жизнью. Постарайтесь даже в гонке за временем, оставить несколько секунд на красоту вокруг и ваша жизнь заиграет новыми яркими красками!

А вы замечаете красоту вокруг себя?!

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