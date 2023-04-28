Не только химтрейлы, но и чудо природы: в небе Таллинна наблюдали таинственный ореол

Спешка - не повод забывать о красоте окружающего мира. Недавние исследования показали, что люди, которые обращают внимание на окружающую их среду, испытывают большее чувство удовлетворенности жизнью. Постарайтесь даже в гонке за временем, оставить несколько секунд на красоту вокруг и ваша жизнь заиграет новыми яркими красками!